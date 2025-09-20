TOYOTA「GR高性能掀背車強化版」日本亮相！多項升級產能也提升

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近日在日本正式推出 2026 年式 GR Corolla，這次改款並未更動動力輸出，而是針對車身剛性、引擎冷卻效率與車內娛樂系統進行升級，同時原廠也承諾將提高產能，讓更多消費者能夠入手這款高性能掀背車。

新車的開發理念延續自 Super Taikyu 耐久賽的經驗，呼應 Akio Toyoda 長期以來「從賽道打造更好市售車」的想法。工程團隊在車體關鍵部位額外增加了 13.9 公尺結構膠，總量來到 32.7 公尺，主要集中於車頭、地板與後輪拱區域，藉此進一步提升剛性，同時不會顯著增加重量。原廠表示，這項調整是為了應對海外賽道較高的縱向與橫向 G 力，暗示著 Nürburgring 北環測試的重要性。

引擎冷卻方面也獲得改善，新設計的次要進氣導流管能在長時間高負荷下維持穩定溫度，讓駕駛能更持久地發揮 1.6 升渦輪三缸引擎的潛力。動力輸出依舊維持 304 匹馬力與 400 Nm 扭力，搭配 6 速手排或 8 速自排變速箱，並透過 GR-Four 四驅系統輸出至四輪。

座艙部分，JBL 高階音響選配再度升級，新增尾廂低音喇叭，讓總揚聲器數量達到 9 支。此外，配備 JBL 的車型將標配更新版 ASC 主動聲浪控制系統，能依照駕駛模式切換三種聲音風格與音量，營造加速、換檔與收油時更具情感的音效，甚至能模擬退檔回火聲。若駕駛偏好純粹引擎聲，也能隨時關閉此功能。

值得注意的是，原廠同時宣布將為 2024 年以前購買 GR Corolla 的車主提供升級方案。透過軟體更新，舊款車輛可額外獲得 30 Nm 扭力，並加入全新 GR-Four 驅動邏輯，依據駕駛模式調整前後輪動力分配。這項升級將於 2026 年春季開放，具體價格則待稍後公布。

在供應面上，新年式 GR Corolla 將不再採抽籤方式販售，原廠藉由英國新增產線來提升產量，首批日本市場交車預定 11 月展開，售價則與現行車維持一致，手排版 568 萬日圓（折合新台幣約 118 萬），自排版 598 萬日圓（約新台幣 124 萬）。

隨著日本市場正式發表，北美版本的 2026 年式 GR Corolla 也預計在未來數週內亮相。根據先前預告，美規車型除了將導入更多空力套件外，還會針對扭力輸出與底盤設定再做進一步調整，持續鞏固 Toyota 在性能掀背車領域的代表地位。