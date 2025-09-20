ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周台灣新車市場好熱鬧，國產、進口都有不少話題車搶在第三季末上市，MG G50 Plus正式上市，搭配新政策不用百萬就能入手；愛快羅密歐重返車壇，頂規的性能款開賣3天就賣光：三菱國產新休旅官網上線，準備第4季上市！

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG G50 Plus、HS、ZS都能享有10萬優惠，G50 Plus直接殺入百萬內。

雖然沒有正式發表會，不過MG G50 Plus終於順利上市（連結），售價108.5萬，能搭配最新政策享有98.5萬購車，另還有能以4萬選配後座第2排電動調整座椅與64色氣氛燈，而且HS、ZS兩款休旅也都能搭配減免優惠，熱銷HS更是來到79.9萬就能入手。

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

▲Alfa Romeo愛快羅密歐帶來2款新車，預告明年還有新作上市。

Alfa Romeo愛快羅密歐睽違10多年重返台灣市場（連結），帶來招牌的Giulia轎跑與 Stelvio休旅兩大戰將，Giulia售價218.9萬起、Stelvio為228.9萬起，最值得注意的是，頂規四葉草性能款Giulia Quadrifoglio 448.9萬僅開賣3天就已經銷售一空，愛快羅密歐剛回到台灣就繳出亮眼的成績單。

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

▲LEXUS RX新年式台灣開賣，細節優化不漲價。

台灣LEXUS主力車款近來都迎來最新年式更新（連結），如今學長RX休旅也悄悄釋出新年式，維持10款車型，售價246～361萬，外觀、內裝等基本都沒太大變動，細節卻有小小升級，優化室內氣氛燈組與方向盤按鍵回饋。

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周好多新車一輛接一輛上市，MG推出7人座MPV、愛快羅密歐回歸、三菱國產休旅蠢蠢欲動。（圖／翻攝自各車廠）

▲三菱Xforce國產小休旅來勢洶洶，鎖定70～80萬級距。

來勢洶洶的三菱Xforce國產小休旅看來等不及要與台灣車迷見面！官網已經正式上線Xforce車款（連結），很明顯在為今年上市作最後暖身，全新Xforce鎖定70～80萬級距而來，要與TOYOTA Yaris Cross級距霸主來過招！全新Xforce將具有L2豐富的完整配備，並採用1.5升自然進氣，最快有望10月現身。

