「TOYOTA新一代跨界油電車」即將開賣！1.5升動力油耗高達31.4km/L

▲歐洲原廠展示新一代TOYOTA Aygo X測試過程，離上市不遠。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA日前釋出新一代TOYOTA Aygo X廠照，如今再度公開開發過程為最後上市開始暖身，全新一代TOYOTA Aygo X不僅有著高顏值的時尚外觀，更搭載1.5升油電引擎，平均油耗帶來驚人的31.4km/L表現。

▲為了應對歐洲節能政策，導入最新世代的油電系統。

TOYOTA原廠表示，Aygo X 原本並未搭載油電動力系統，但為了應對歐洲嚴格的 Euro 7 排放標準，以及消費者對節能車型的需求，TOYOTA決定為其導入自家開發的強化型油電動力系統。

在開發過程中，工程師們面臨了空間配置的挑戰。最終，決定將電池模組縱置安置於後座下方，並將輔助電池移至行李廂底部，成功維持了 231 公升的行李廂空間。

▲全新一代Aygo X即將上市開賣。

新世代 Aygo X 將搭載1.5升自然進氣引擎，搭配電動馬達組成油電動力系統，系統綜效最大輸出達 116 匹馬力，平均油耗31.4km/L。

採用 TNGA GA-B 平台打造，外觀換上大嘴造型水箱罩，內部搭配點陣式網狀飾條，搭配三段式 LED 日行燈組，讓小車也能散發強烈個性。除了標準車型外，原廠還將提供 GR Sport 運動化套件，進一步提升動感氛圍，吸引年輕買家目光。