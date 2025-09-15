218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

▲愛快羅密歐重返台灣市場！以2款熱門新車當先發。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Alfa Romeo愛快羅密歐於9月15日正式登台上市，公開引進全新Giulia 與 Stelvio車系。總代理寶嘉聯以義式跑格與精緻美學吸引對進口豪華品牌有興趣的買家，Giulia鎖定BMW 3系列、賓士C-Class級距、而Stelvio則為BMW X3、賓士GLC，都是朝著豪華熱門級距而來！

▲Junior同步驚喜亮相，預計明年導入。

Giulia開價218.9萬、248.9萬，Stelvio為228.9、258.9萬。Giulia Quadrifoglio 448.9萬。並祭出7年20萬公里原廠保固，除了現場發表的2款新車外，原廠也驚喜展出國外熱銷的Junior入門休旅，預告未來將是第3款新車。

▲Giulia市面上對手BMW 3系列、賓士C-Class。

Giulia 與 Stelvio 延續 Alfa Romeo 經典「盾型水箱護罩」與「三分式下進氣口」設計，車頭造型極具辨識度。銳利 LED 頭燈搭配簍空式鋁圈，散發義大利品牌特有的運動氣息。Giulia 以俐落的轎跑線條詮釋運動豪華房車定位；Stelvio 則藉由休旅的高車身與寬體比例，營造出更霸氣的視覺張力，滿足想兼顧家庭機能與性能風格的買家。

▲Giulia搭配舊換新213.9萬起、Stelvio為223.9萬起。

Giulia與Stelvio提供入門Sprint、Intensa高規等車型。Intensa擁有強調駕馭樂趣的電子懸吊與豐富配備。

Giulia則還有更猛的Quadrifoglio性能版，搭載更有攻擊性的碳纖維空力套件、開孔引擎蓋等運動化特徵，營造更具張牙舞爪的戰鬥氣息。

▲Stelvio休旅對手鎖定BMW X3、賓士GLC。

Alfa Romeo維持以駕駛者為核心的座艙格局，環抱式中控台與三輻式方向盤延續品牌賽道基因。中控配置 12.3 吋數位儀表與 8.8 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，操作介面強調簡潔直覺。L2 ADAS輔助駕駛都是標準配置。

▲轎跑房車、休旅內裝設計基本一致，採8.8吋螢幕搭配12.3吋數位儀表。

高階車型更搭載高級音響、真皮跑車座椅，以及鋁合金換檔撥片，讓義式豪華與運動感兼具。Stelvio 進一步提供寬敞後座與行李廂空間，強調運動休旅實用性。

動力提供2.0 升直列四缸渦輪增壓、Quadrifoglio 高性能版採2.9升V6渦輪，2.0升渦輪搭配 8 速自排變速箱與四驅系統，輸出約 280 匹馬力、40.8 公斤米扭力，日常使用就能展現濃厚的運動感。2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎，最大輸出高達520匹馬力，強調更有駕馭樂趣的後驅設定。