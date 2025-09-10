台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光！休旅、房車首發下周正式發表

▲環境部送測暴雷即將上市車款。（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

台灣代理寶嘉聯合僅預告9月15日愛快羅密歐會有新車上市，不過尚未公布新車來歷，但從近來保發中心，甚至到最新的環境噪音檢測中，都已經很明顯暗示台灣愛快羅密歐會有雙車出道，分別都是品牌熱門的Giulia房車、Stelvio休旅。

▲台灣9月15日上市車款，將以Giulia、Stelvio雙車出擊。

從送測與先前曝光資訊來看，台灣即將上市的Giulia採2.0升渦輪，搭配AWD與8速手自排變速箱，擁有280匹馬力。而Stelvio休旅也採同樣配置，規格、馬力都與Giulia相同，屬於較入門的動力。

值得關注的是，Giulia另有送測代表性能版本的Giulia Quadrifoglio，與2.0升渦輪不同，性能款升級3.0升渦輪引擎，採8速手自排變速箱，並強調後驅取向的RWD配置。

日前保發中心更透露Giulia、Stelvio重置價格，雖不能代表實際上市售價，但仍具有一定的參考價格，入門款2.0升動力分別為290、320萬，性能款的Giulia Quadrifoglio則來到520萬，正式售價將在9月15日發表會中揭曉。