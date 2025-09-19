「HONDA HR-V運動款」日本亮相！更好開停車方便　折合新台幣75萬

▲日本釋出HONDA HR-V RS運動款！不僅帥氣又省油。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日規 Honda HR-V e:HEV RS在日本正式亮相，換上專屬運動化外觀與操控升級，預計10月當地開賣。這次 RS 車型導入亮黑水箱護罩、黑化空力套件與 RS 銘牌，搭配 18 吋專屬鋁圈，整體氣勢比標準版更低趴，車高刻意壓低 15mm，帶來更好的重心表現，也讓車高僅 1,545mm，對應日本機械停車場高度限制更方便。

▲日規RS除了前驅，還另有四驅可選。

日本原廠強調，HR-V RS車身高度刻意降低約 15mm，讓整體高度壓到 1,545mm，不僅符合日本常見機械停車場的限制，也帶來更好的重心與操控。懸吊與電動輔助轉向系統經過調校，轉向回饋更精準，同時還新增 4WD 四驅選項，讓 RS 在雪地或濕滑路況更能展現穩定抓地力。

▲內裝同樣很有特色，呼應外觀運動化主題。

日規HR-V RS提供前驅、四驅配置，動力均採用1.5升e:HEV油電，開價374.88、396.88萬日圓，折合新台幣75與79萬。



車艙內維持黑色基調，並以紅色縫線點綴，方向盤、排檔桿、門飾板等細節處處流露熱血氣息。座椅採用 Lux Suede 材質，兼具質感與支撐性，並標配無線充電、雙區恆溫空調、雙前座加熱座椅以及 10 支揚聲器音響，滿足舒適與實用需求。

台灣市場目前販售的 HR-V 以1.5升汽油與 e:HEV 油電為主，並未導入 RS 運動化車型。若日後本田台灣決定追加 RS 版本，憑藉獨特的外觀與操控調校，勢必會成為許多熱血買家的期待焦點，也讓 HR-V 車系更有層次化選擇。