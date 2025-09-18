ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

這已經與台灣現售的Eclipse Cross截然不同，捨棄汽油渦輪、PHEV動力的Eclipse Cross，藉由與雷諾Renault聯盟合作，直接脫胎換骨轉型成不用加油的純電動車，繳出優異的600公里續航力。

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

▲動力大轉型，配上搶眼的外觀與內裝，都頗有雷諾家族影子。

新一代 Eclipse Cross EV 是以雷諾Renault CMF-EV 電動平台為基礎打造，和 Scenic、Megane E-Tech屬於同一家族。動力部分搭載前置電動馬達，擁有 215 匹馬力，電池組則是87kWh容量，WLTP 測試下續航力最遠能跑 600 公里，快充最高支援到 150kW，十幾分鐘就能補進上百公里續航。

車長約 4,470mm，比現行款略短一些，整體線條少了過去象徵跑旅的斜背感。內裝則是科技氛圍滿點，配上 12.3 吋數位儀表、12 吋直立觸控螢幕，內建 Google 服務，還能選配電致變色玻璃天窗、Harman & Kardon 音響，豪華氛圍直接拉滿。後座空間也有彈性調整，行李廂最大能擴充到 1,670 公升。

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

▲台灣市場短期內無緣看到全新Eclipse Cross EV。

這次Eclipse Cross EV會在法國Douai工廠生產，鎖定歐洲市場，其他地區沒有販售計畫，也因此台灣短期內無法看到Eclipse Cross EV登台，另外原廠還透露，2026年會再補上一款入門版本，馬力縮減到 168 匹、搭載 60kWh 電池，算是提供更親民的選項。至於北美市場，三菱會在 2026 夏天推出另一款與Nissan Leaf 共用技術的跨界電動車。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅Eclipse Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

推薦閱讀

298.8萬！台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售　搭載2.0升柴油

298.8萬！台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售　搭載2.0升柴油

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

最新文章

台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售2025-09-18

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣2025-09-18

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕2025-09-18

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表2025-09-18

新一代MG HS推「全新1.5升油電」2025-09-18

TOYOTA旗艦電動房車bZ7X大陸登場2025-09-18

雷諾日產三菱聯盟確認歐洲計畫2025-09-17

現代Staria Van、Camper上市2025-09-17

BMW新世代iX3電動休旅即將量產2025-09-17

台灣「Skoda Octavia Combi」旅行車推四驅2025-09-17

熱門文章

新一代MG HS推「全新1.5升油電」2025-09-18

現代Staria Van、Camper上市2025-09-17

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表2025-09-18

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣2025-09-18

TOYOTA旗艦電動房車bZ7X大陸登場2025-09-18

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」2025-09-17

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕2025-09-18

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市2025-09-17

相關新聞

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

雷諾日產三菱聯盟確認歐洲電動車計畫！下一代日蝕休旅9／17亮相

雷諾日產三菱聯盟確認歐洲電動車計畫！下一代日蝕休旅9／17亮相

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

讀者迴響

熱門文章

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366