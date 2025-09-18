台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

這已經與台灣現售的Eclipse Cross截然不同，捨棄汽油渦輪、PHEV動力的Eclipse Cross，藉由與雷諾Renault聯盟合作，直接脫胎換骨轉型成不用加油的純電動車，繳出優異的600公里續航力。

▲動力大轉型，配上搶眼的外觀與內裝，都頗有雷諾家族影子。

新一代 Eclipse Cross EV 是以雷諾Renault CMF-EV 電動平台為基礎打造，和 Scenic、Megane E-Tech屬於同一家族。動力部分搭載前置電動馬達，擁有 215 匹馬力，電池組則是87kWh容量，WLTP 測試下續航力最遠能跑 600 公里，快充最高支援到 150kW，十幾分鐘就能補進上百公里續航。

車長約 4,470mm，比現行款略短一些，整體線條少了過去象徵跑旅的斜背感。內裝則是科技氛圍滿點，配上 12.3 吋數位儀表、12 吋直立觸控螢幕，內建 Google 服務，還能選配電致變色玻璃天窗、Harman & Kardon 音響，豪華氛圍直接拉滿。後座空間也有彈性調整，行李廂最大能擴充到 1,670 公升。

▲台灣市場短期內無緣看到全新Eclipse Cross EV。

這次Eclipse Cross EV會在法國Douai工廠生產，鎖定歐洲市場，其他地區沒有販售計畫，也因此台灣短期內無法看到Eclipse Cross EV登台，另外原廠還透露，2026年會再補上一款入門版本，馬力縮減到 168 匹、搭載 60kWh 電池，算是提供更親民的選項。至於北美市場，三菱會在 2026 夏天推出另一款與Nissan Leaf 共用技術的跨界電動車。