義大利蘭吉雅汽車「重返拉力賽舞台」！全新賽車亮相明年進軍WRC2

圖文／7Car 小七車觀點

Lancia 雖然在全新 Ypsilon 的市場表現上未達到理想目標，但原廠仍舊將目光放回曾經最熟悉的領域「拉力賽」。近日，官方正式發表 Ypsilon Rally2 HF Integrale，這款全新賽車將依據 Rally2 規範打造，並計劃自明年起參加 WRC2 組賽事。

新車在外觀上比 Ypsilon HF Racing 與 Ypsilon Rally4 HF 更具侵略感，雖然同樣採用白、黑、紅三色塗裝並搭配經典紅色大象圖案，但車體套件徹底升級。配置包括更深的前後保險桿、帶快拆扣的進氣引擎蓋、外擴輪拱與大尺寸後擾流翼，並加上賽車規格後視鏡、車頂進氣口與裝配 slick 光頭胎的白色鋁圈。車側 B 柱則印上 Lancia 在 WRC 的輝煌戰績，提醒外界品牌於 1974 至 1992 年間共奪得 10 座世界冠軍，當年 Stratos、037 與 Delta 等車型都曾締造傳奇。

Lancia 對這次的發表僅以一句話點題：「全新 Ypsilon Rally2 HF Integrale 登場，將傳奇的拉力精神帶入當代賽場，這只是開始。」雖然目前尚未公布完整技術數據，但依照規範，該車將搭載 1.6 升渦輪增壓四缸引擎，匹配 5 速序列式變速箱與四輪驅動系統，前後均採用機械式差速器，最低車重為 1,230 公斤。外界推測，該車部分結構與 Stellantis 集團旗下的 Citroën C3 Rally2 共用，後者在 2018 年問世，2024 年完成技術升級，輸出達 282 匹馬力，並搭配類似的空力套件。

依照規劃，Ypsilon Rally2 HF Integrale 預計最快在明年 1 月的蒙地卡羅拉力賽迎來首次亮相，正式進入 WRC2 賽事舞台。屆時主要對手將包括 Škoda Fabia RS Rally2、Hyundai i20N Rally2、Toyota GR Yaris Rally2、Ford Fiesta Rally2 與 Citroën C3 Rally2 等強敵。

至於售價，Rally2 等級賽車通常落在 20 萬至 30 萬歐元之間（約新台幣 700 至 1,050 萬），遠高於市售版本的 Ypsilon HF Racing（38,900 歐元，約新台幣 136 萬）與 Ypsilon Rally4 HF（74,500 歐元，約新台幣 260 萬）。Lancia 預計將在稍後公布更完整的技術規格與參賽細節，為品牌重返拉力世界拉開序幕。