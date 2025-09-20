Nissan宣布「重組全球設計部門」！有效整合資源加快轉型速度

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日宣布，將依循該廠 "Re:Nissan" 計畫啟動全球設計部門的戰略重整，以打造更具前瞻性的組織架構，期望透過這次轉型，來更有效整合資源，並將科技深度融入設計流程，藉此加速決策、提升創意協作，以及靈活因應市場變化。

在新方向下，位於美國聖地牙哥的 NDA (Nissan Design America) 及巴西聖保羅的 NDLA (Nissan Design Latin America) 將逐步結束營運，相關設計活動與專案將轉移至其他據點，以確保持續性並符合最新策略優先順序。位於倫敦與日本的部分營運也將縮編。整體重組計畫預計於 2025 會計年度結束前完成。

未來 Nissan 全球設計將圍繞五大核心樞紐運作，位於日本厚木的 Nissan 全球設計中心將作為核心總部，主導全球市場的創意設計，並擔任量產執行樞紐，為全球客戶帶來大膽且創新的車款。位於美國洛杉磯的 Studio Six 定位為前瞻創意工作室，專注於新興消費趨勢，聚焦全球生活與科技文化，逐步發展為美國主要設計樞紐，並加強與北美市場的連結。

位於英國倫敦的 Nissan 歐洲設計中心持續作為創新設計據點，服務非洲、中東、印度、歐洲與大洋洲（AMIEO）區域市場，並深化與包括Renault在內的重要合作夥伴的策略協同。位於中國大陸上海的 Nissan 中國設計中心專注於中國大陸市場的前端創意與設計實力，鞏固 Nissan 在競爭最激烈的電動車市場中的存在感。位於日本東京的 Creative Box Studio 專門從事品牌與生活方式相關的體驗設計專案，加強 Nissan 品牌與新興客群的連結。

Nissan 全球設計資深副總裁 Alfonso Albaisa 表示，該廠正將營運模式重新塑造成 5 個敏捷的設計樞紐，結合新技術與創意能量，提供更快速、更智慧、更連結的設計解決方案。這項戰略轉型讓我們能更專注於前端創新與未來移動，同時提升創意敏捷度與市場競爭力。Nissan 指出，透過此次重組，將使該廠的設計部門更具彈性與前瞻性，持續以創意與科技驅動品牌在全球汽車產業的影響力。

