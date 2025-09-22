ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
276萬起！台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市　比標準款多11萬

▲台灣Audi推出全新更跑格的Q6 Sportback e-tron。（圖／翻攝自Audi）

▲台灣Audi推出全新更跑格的Q6 Sportback e-tron。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

繼今年3月台灣上市的標準款Q6 e-tron外，台灣原廠於9月22日又帶來更跑格、更有個性的Q6 Sportback e-tron，同樣採3款車型，入手價相比標款款Q6 e-tron，Q6 Sportback e-tron多了11萬來到276萬起！

▲台灣Audi推出全新更跑格的Q6 Sportback e-tron。（圖／翻攝自Audi）

▲Q6 Sportback e-tron具備3款車型可選，頂規為性能款的SQ6。

Audi再度為台灣市場帶來令人期待的全新力作，Audi Q6 Sportback e-tron。以流線轎跑跑格設計詮釋純電未來，正式引進三款動力編成：Q6 Sportback e-tron、Q6 Sportback e-tron quattro S line 運動版以及性能旗艦 SQ6 Sportback e-tron。售價分別為276、326、369萬。

▲台灣Audi推出全新更跑格的Q6 Sportback e-tron。（圖／翻攝自Audi）

▲SQ6繳出高達489匹馬力。

同樣搭載PPE(Premium Platform Electric) 平台技術與800V 架構之下，Audi Q6 e-tron 系列展現優異的性能與充電效能，其中Q6 Sportback e-tron採後輪驅動車型，擁有252匹最大馬力輸出；Q6 Sportback e-tron quattro S line運動版則為quattro智慧型四輪驅動，最高輸出387匹馬力，雙車型皆標配S sport運動化懸吊系統，兼具靈活操控與運動性能。

 
SQ6 Sportback e-tron作為性能旗艦車型，搭載強大的489匹馬力，實現0-100 km/h加速僅需4.4秒的亮麗表現，並配備S車型專屬氣壓懸吊系統，最高時速可達 230 公里/小時，完美融合舒適性與暢快駕馭樂趣。

▲台灣Audi推出全新更跑格的Q6 Sportback e-tron。（圖／翻攝自Audi）
▲最大續航力可達637公里。

Q6 Sportback e-tron系列分別提供搭載83kWh / 100kWh電池規格，採用CCS 2充電規格，支援最高270kW快充，10%-80%充電只需21分鐘即可完成；充電10分鐘即可補充約265公里續航里程 ─ 相當於台北直達嘉義之距離，最高續航更可達637公里。

內裝搭載全新電子架構而成的三螢幕數位互動座艙，包含11.9吋OLED數位儀表、14.5吋 OLED 中央MMI觸控螢幕，以及10.9吋副駕駛座觸控螢幕，實現直觀、便捷的操作體驗。同時支援Apple CarPlay 與Android Auto。

關鍵字：AUDIQ4 e-Tron電動車休旅車Q6Q8

