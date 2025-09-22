「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比！化妝室、更衣室閃爆眼球

▲專為女性消費者打造！LEXUS LX推出夢幻粉紅概念車。（圖／翻攝自Complete Customs）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS LX旗艦越野休旅可不是男孩子專屬玩具！這次直接把少女心塞進車裡，美國改裝團隊推出「LX GLAM 粉紅概念車」絕對是車壇史上最夢幻的一台休旅，外觀像移動的粉紅泡泡車，內裝更直接變成行動美容院、更衣室，完全就是為了滿足「愛漂亮也要霸氣」的愛美女性而生。

▲車內有化妝室、更衣室，就像是可移動的伸展舞台。

第一眼看到 LX GLAM，保證大家目瞪口呆。整台車穿上專屬的粉色金屬包膜，還不只是單純的粉色，細緻的珠光處理讓車身在不同角度閃爍，搭配鍍鉻水鑽點綴的 LEXUS 廠徽與車名銘牌，真的就是「移動珠寶盒」。

原本LX方正霸氣的車身，遇上這種夢幻配色，反差感超強，就像粉紅金剛芭比走進時尚伸展台，明明是硬派越野底子，卻可以穿著粉色禮服依舊氣場全開。

▲車內塞入超多貼心的女性小物。

走進車內才是重頭戲！LX GLAM 的內裝徹底跳脫傳統休旅，整個座艙以純白＋淡粉色皮革為主，搭配專屬粉紅織布與亮面飾板，坐進去彷彿掉進夢幻娃娃屋。最吸睛的是 後座專屬美妝中心。中央扶手不是放飲料，而是升級成完整化妝台。有分隔收納的彩妝格，可以擺放口紅、粉餅、眼影盤，內建柔光化妝鏡，打開瞬間像明星休息室。還藏有卸妝棉、護膚品收納抽屜，補妝超方便。

這輛車是由美國改裝團隊Complete Customs打造，他們的想法很單純「為什麼車子只能豪華，不能粉紅泡泡？」於是就有了這台打破框架的GLAM LX。它象徵的不只是移動工具，而是一種展現態度的生活方式。