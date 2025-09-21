三菱「大改款迷你得利卡好帥」僅賣新台幣40萬！兩款全新套件很有型

▲日本高人氣迷你得利卡即將上市，還推出2款搶眼的外觀套件。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本三菱日前發表全新大改款迷你得利卡Delica Mini，預計10月底於日本上市，售價自 196.4 萬到 290.7 萬日圓，折合新台幣約 40 萬到 59 萬。這次改款除了標準車型外，還加碼推出兩種風格套件，讓這款小型MPV更能展現個性，滿足都市與戶外兩種不同需求。

▲2款新套件分別主打戶外、都市不同風格。

外觀新套件換上更硬派的方正線條，車頭、車尾的DELICA字樣變得更搶眼，兩大風格套件分別是主打戶外探險氛圍的Wild Adventure Style，加上黑色銘牌、迷彩貼紙、紅色擋泥板與車頂行李架，讓小車瞬間變身小越野風。

另一款稱為Active Tone Style則是強調年輕動感，包含黃色車身飾件、幾何貼紙與黑色擋泥板，對比鮮明，開在街頭更有辨識度。

▲內裝提供不少防汙、易清潔配置，讓喜愛戶外休閒玩家照顧愛車更方便。

內裝部分也有明顯升級，採用7吋數位儀表搭配 12.3 吋觸控螢幕，支援 Google 內建功能與無線 Apple CarPlay／Android Auto，科技感與便利性大幅提升。搭配橡膠防水地墊、折疊桌、防刮迎賓踏板與車室氛圍燈等選配，日常與露營都能兼顧。

Delica Mini向來是日本小型 MPV 的特色代表，這次藉由風格化套件與內裝科技的進化，讓它更能跨足都會與戶外兩種生活型態，成為一款兼具個性化與實用機能的小車選擇。