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馬自達EZ-6新增「鷺羽白」內裝！加色不加價、質感更好直指Model 3

▲大陸長安馬自達EZ-6增白內裝 。（圖／翻攝自長安馬自達）

▲大陸長安馬自達針對EZ-6增添「鷺羽白」內裝，加色不加價，直指特斯拉Model 3的意圖也十分明顯。（圖／翻攝自長安馬自達，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸長安馬自達（Mazda）在去年底上市後，近日也宣布除了現有的「赤麂棕」內裝外，再新增「鷺羽白」內裝，而且加色不加價，除了回應大陸當地市場對於淺色系內裝的需求外，直指特斯拉Model 3的意圖也非常明顯。

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲大陸長安馬自達EZ-6增白內裝 。（圖／翻攝自長安馬自達）

▲EZ-6除了原本推出的「赤麂棕」內裝（上圖）外，再新增「鷺羽白」（下圖）選擇。

馬自達新EZ-6在當地透過新能源車補助後，最低售價自9.98萬人民幣起（折合新台幣約44萬），此次長安馬自達也透過新內裝色「鷺羽白」來滿足淺色內裝的買家需求，加上EZ-6的座椅與CX-90同樣採菱形衍縫工藝、Nappa真皮材質及10向電調、座椅通風加熱功能及10.1吋數位儀表、14.6吋懸浮中央觸控螢幕等，結合「鷺羽白」使車內質感更上層樓，也使EZ-6成為Mazda陣容中罕見提供白內裝的車型。

▲大陸長安馬自達EZ-6增白內裝 。（圖／翻攝自長安馬自達）

▲EZ-6的座椅與CX-90同樣採菱形衍縫工藝、Nappa真皮材質及10向電調、座椅通風加熱功能，搭配10.1吋數位儀表、14.6吋懸浮中央觸控螢幕。

長安馬自達推出的EZ-6共有增程版、電動版，增程版採1.5升油電動力，以1.5升自然進氣引擎搭配160kW電動馬達、18.9kWh或28.4kWh磷酸鐵鋰電池組成，具有綜效馬力218匹／32.6公斤米扭力。至於電動版則採258匹電動馬達、56.1kWh或68.8kWh磷酸鐵鋰電池，CLTC續航里程為480-600公里。

▲大陸長安馬自達EZ-6增白內裝 。（圖／翻攝自長安馬自達）

▲EZ-6共有增程版、電動版，電動版採258匹電動馬達、56.1kWh或68.8kWh磷酸鐵鋰電池，CLTC續航里程為480-600公里。

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