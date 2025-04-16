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「新一代LEXUS ES來了」4月底發表！外型更帥、更跑格搭最新油電

▲新一代LEXUS ES首度釋出預告，將推出第8代大改款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代LEXUS ES首度釋出預告，將推出第8代大改款。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

繼TOYOTA Camry之後，作為血緣關係的LESUS ES終於首度表態推出新一代，原廠釋出預告將在4月底的上海車展發表，從預告圖來看，新一代ES變得更跑格、更帥，還將用上更省油的新油電。

▲新一代LEXUS ES首度釋出預告，將推出第8代大改款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代ES變得更跑格動感。

於2021年推出7代小改款LEXUS ES，將在今年推出第8代大改款，國外原廠強調新一代ES將融入電氣化技術，同時針對消費者重視的隔音、乘坐舒適性作有感提升，讓新一代LEXUS ES展現更高水準的豪華房車氛圍。

▲LEXUS,ES

▲LEXUS,ES

▲車頭換上更顯眼的家族紡錘式水箱罩，頭燈變得銳利，搭上車尾的一體式貫穿尾燈。

從預告圖觀察，新一代ES用上更霸氣的鋁圈，且線條變得更緊湊，也帶來更有侵略氣息的低趴感，配上鴨尾尾翼後，把時尚與運動感作相當好的詮釋。

事實上，日前LEXUS ES就大動作註冊車型資訊，ES350h、ES300e、ES500e等多款新車型接連曝光，明顯在為大改款作準備，以命名邏輯來看，ES350h為油電動力，預計擁有集團最新省油的第5代油電系統。

至於ES300e、ES500e可能屬於EV電動車或PHEV插電式油電，大改款ES有望以 ES300e、ES500e進軍電動房車市場，鎖定特斯拉Model 3而來。

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關鍵字：LEXUSESTOYOTACamry房車油電

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