福斯第9代Passat「確認5月重返台灣」！單一旅行車設定斯洛伐克製造

圖文／7Car 小七車觀點

繼前年(2023) 8 月，德國汽車大廠 Volkswagen 正式亮相全新第九代大改款 Passat 車系，取消傳統四門房車改以單一旅行車型式提供後，如今終將正式回歸國內市場。台灣福斯今 (4/16) 日透過媒體邀約預告，表示將於 5 月 22 日 (四) 舉辦「Volkswagen The all-new Passat 上市記者會」，實車除了將首度亮相外，亦將於當日正式在台發表上市。本站 7Car<小七車觀點>將於 (5/22) 當日第一時間強往活動現場，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，全新一代 Volkswagen Passat 車身尺碼將進一步放大，其車長來到 4,917mm，較前代車型就款增加 144mm，同時軸距也增長 50mm 來到 2,841mm 的表現；車寬則提升 20mm 達到 1,852mm，車高則略微增加 7mm 至 1,482mm。另外 Passat Variant 將搭載作為選配的矩陣式 LED 頭燈，其遠光燈的強度可照亮前方道路 500 米的距離，而在車尾部分則將遵循品牌最新的設計趨勢，採用貫穿式連接的 LED 尾燈條。

內裝方面，全新世代 Volkswagen Passat 搭載全新的 10.25 吋的全數位儀表板以及 12.9 吋多媒體觸控娛樂系統，後者更可以透過付費升級至 15 吋觸控螢幕，並提供可將訊息直接投射到擋風玻璃上的抬頭顯示器選配。電傳排擋桿移至方向盤右側，左側撥桿則可控制大燈及雨刷等設備。另外如果想要更舒服的座椅，也可選擇 14 向電動可調 ErgoActive 座椅 (附通風、按摩功能)。由於車身體積的增加，新一代 Passat Variant 的腿部空間亦增加 50mm，在標準五人狀態之下，後方行李廂空間增加了 40 公升達到 690 公升的表現，若將後排座椅傾倒，則較舊款增加 140 公升達到 1,920 公升之譜。

動力方面，目前尚未得知國內將導入之動力規格，因此先行以海外規格參考。新世代 Volkswagen Passat 持續提供燃油車型，包含汽、柴油動力以及插電式混合動力並配上 6 速或 7 速雙離合自動變速箱 (DSG)：PHEV 插電式混合動力的 eHybrid 車型的續航里程將達到約 100 公里，最大輸出在 204ps 至 272ps 之間，並支援快充功能 (50 kW)；48V 輕油電車型可輸出 150ps 最大馬力；純汽油車型最大輸出在 204ps 至 265ps 之間；柴油車型則在 122ps 至 193ps。另外，依然提供 4Motion 主動式智慧型四輪驅動系統，提供有需求的消費者作為選購。

Volkswagen Passat 於 50 年前 (1973) 正式問世至今全球銷量累積超過 3400 萬輛，是品牌有史以來最暢銷的車款之一 (僅次於 Golf，並領先 Beetle)，如今國內市場終於迎來第九代車型，並以向來訴求機能性應用的旅行車款作為重心，以滿足居家型理性消費著的用車需求而生，相信依然能成為銷售常勝軍。