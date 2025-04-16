台灣福斯預告「經典旅行車」回歸！大空間新一代Passat Variant 5月見

▲台灣福斯原廠確認Passat安排5月底發表上市！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

號稱福斯旅行車擁有最強的空間機能，台灣市場即將迎回經典的Passat Variant，原廠已經發出預告，全新世代的Passat預計於5月22日發表上市！

▲台灣將導入Passat Variant旅行車，填補今年停產Arteon市場空缺。

送走Arteon、今年迎回經典的Passat車系，台灣福斯今年可是有不少精銳新車蓄勢待發，4月有小改款Golf、5月則有新一代Passat，而大改款Tiguan也正在籌備中。

作為5月新車壓軸的新一代Passat，台灣將導入旅行車版本，其尺碼4,917x1,825x1,506mm、軸距達2,840mm，成為福斯旗下史上空間機能強勢的產品代表作。行李廂容積相較過去增加40L來到690L，後排座椅傾倒後達到1,920L。

▲內裝承襲福斯家族最新座艙，新Passat Variant不僅不老氣，配備豐富看起來更年輕。

目前台灣導入規格、配備尚未公布，以國外資料參考，採用旗下最新的第4代多媒體車載系統，12.9吋中控螢幕、10.25吋數位儀錶相當大氣，其中控螢幕最大能升級到15吋，相較舊世代Passat老氣形象，新一代Passat外觀、內裝都更年輕，整形相當有感。

國外Passat提供豐富的汽油、柴油、油電等動力，台灣估計會以汽油動力為主，2.0升渦輪搭配7速DSG變速箱，具有204匹馬力、265匹馬力兩種輸出，另還有入門的1.5升渦輪搭配48V輕油電，提供150匹馬力。