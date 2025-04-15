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189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

▲新一代BMW 2系列轎跑預售價曝光！5月即將上市。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW 2系列轎跑預售價曝光！5月即將上市。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

《ETtoday車雲》日前就獲得新一代BMW 2系列Gran Coupe（2GC）即將登台消息，如今再度取得關鍵的售價與配備編成，預計5月上市的新一代2GC，確定有220 M Racing Edition車型，預售價189萬，鎖定直接對手賓士A180 Sedan而來！

▲新一代BMW 2系列轎跑預售價曝光！5月即將上市。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代2GC提供220 M Racing Edition車型，預售價189萬。

原廠代號F74新一代BMW 2GC要來了！確定會有220 M Racing Edition車型，預售價189萬原廠將在近期公布，新一代2GC強調具備更舒適的車室空間，車長增加185mm來到4,546mm，車寬1,800mm、軸距2,670mm維持不變，車高縮減14mm為1,445mm，整體更有低趴的性能氣勢。

▲新一代BMW 2系列轎跑預售價曝光！5月即將上市。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW 2系列轎跑預售價曝光！5月即將上市。（圖／翻攝自BMW）

▲220 M Racing Edition對手鎖定賓士A180房車、CLA200而來。

220 M Racing Edition配備更是給好給滿，外觀具有燻黑造型LED頭燈、飾光水箱護罩、M剎車卡鉗、M黑色擾流尾翼。

內裝則有精髓的M版跑車化座椅、M版三色縫線儀錶台、M縫線安全帶、M菱格紋光飾板等，座艙部分則採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating System 9影音系統。動力與1系列120相同，採1.5升直列3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，最大馬力達156匹／24.5公斤米扭力。

預售價189萬220 M Racing Edition，對手鎖定賓士A180房車以及CLA 200而來，新一代2GC也即將在本周展開VIP預賞，實際上市發表預計落在5月左右。

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關鍵字：bmw2系列Coupe2GC新車預報

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