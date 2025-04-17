奧迪「大改款A6豪華房車」亮相！緊跟旅行車腳步　科技配備全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前正式揭曉全新世代 A6 車型，該車將於 2025 年夏季起正式交付歐洲市場，並預計逐步推廣至全球市場。入門 TFSI 車型起售價為 55,500 歐元。車系後續將視市場需求擴展不同動力與配備等級，預期延續 A6 在行政級豪華房車市場的戰略地位。

新世代 Audi A6 在造型上延續品牌一貫的俐落風格，並進一步強化空氣力學表現。車頭採用低位置的大型 Singleframe 水箱護罩，搭配立體感十足的頭燈與導入空氣簾設計的前保桿，提升視覺氣勢同時優化風阻。全車風阻係數僅 0.23，為 Audi 歷來內燃機車型中表現最佳。車尾則以貫穿式尾燈與垂直煞車燈組成視覺焦點，結合擾流鴨尾與大型擴散器，營造穩重且具動感的整體姿態。S line 車型另搭配專屬外觀套件，進一步強化運動氛圍。

座艙設計以駕駛者為核心，標配 Audi 虛擬駕駛座艙與 14.5 吋中央 MMI 觸控螢幕，並可選配副駕乘客顯示器與新型抬頭顯示器。車載系統搭載 Android Automotive OS，內建應用程式商店，支援第三方影音與即時資訊內容，並整合 ChatGPT 語音助理，提升互動體驗。內裝材質除提供皮革與金屬飾條選項外，也引入包含再生聚酯纖維的永續面料，如 Dinamica 與 Cascade，營造舒適與環保兼具的乘坐氛圍。

全車系標配駕駛輔助套件，涵蓋自適應巡航、主動車道維持、交通號誌辨識與停車輔助等功能。高階車型可選配「進階自動駕駛輔助 Plus」，透過高解析地圖、感測器與群體行車數據整合，提升對彎道、匝道與路口的預判能力，並能於壅塞交通中自動啟停與維持車道。尾燈系統導入第二代數位 OLED 技術，具備動態光簽與接近警示功能，於駕駛情境中強化與其他用路人的溝通效果。

動力方面，A6 提供三款引擎配置，包含 2.0 升 TFSI 汽油、2.0 升 TDI柴油與 3.0 升 V6 TFSI 汽油，馬力範圍由 204 匹至 367 匹不等。除入門汽油版本外，其他車型均搭載 MHEV plus 輕油電系統，透過 48 伏特電力架構支援滑行、啟動輔助與煞車能量回收，有效降低碳排與提升駕駛平順性。高階車型搭配 quattro ultra 四驅系統與後軸運動差速器，可依據動態需求調整扭力分配，實現更敏捷的過彎與穩定表現。

在面對高級房車市場持續變化的消費趨勢下，全新 Audi A6 以進化的設計語言、先進的數位座艙與多樣化的動力編成，展現品牌在豪華移動領域的技術實力。無論是商務用途或長途駕駛需求，新一代A6皆以全方位的升級，持續鞏固其於行政級車壇的核心地位。