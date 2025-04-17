「TOYOTA入門新跨界」比Yaris更有料！1.0升動力折合新台幣73萬

▲TOYOTA Aygo X小跨界推出配備升級特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

比Yaris小一號的TOYOTA Aygo，其歐洲日前剛發表的TOYOTA Aygo X跨界車型，於西班牙上市最新的Aygo X Limited Edition 特仕版，當地售價19,950 歐元，折合新台幣73萬！

▲台灣過去曾註冊Aygo車型，不過導入機會應不高。

TOYOTA Aygo是歐洲市場人氣頗高的入門小車，採TNGA-B平台打造，新一代車型還跟上跨界熱潮，推出加高的Aygo X跨界款，其用料、質感比台灣Yaris Cross更耐看。

西班牙最新上市的Aygo X Limited Edition 特仕版，是歐洲TOYOTA原廠與JBL音響合作打造，新車採用專屬的茉莉銀烤漆，搭配黑色車頂，賦予18吋鋁圈，Aygo X特仕車雖主打入門級距，但用料設計看起來一點都不陽春！

▲內裝來自聯名的JBL音響，座椅還特別印上JBL Logo。

內裝當然少不了來自JBL堅持的高級音響，配有300W 擴大機，整車用上多組喇叭，後車廂另配有重低音揚聲器，要讓全車乘客感受到特仕車的用心，帶來愉悅的聽覺饗宴，座椅頭枕還特別用上JBL字樣，來突顯特仕車不凡的身分地位。

動力維持1.0升3缸自然進氣引擎，擁有71匹馬力，以及優秀的20.4km/L平均油耗。