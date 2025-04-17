台灣「新一代福斯Tiguan」要來了！6月上市　7人座再等等

▲台灣車迷敲碗已久的大改款Tiguan預計6月上市！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯新車火力全開，4月有Golf、5月有Passat旅行車，至於6月就輪到休旅主力大將Tiguan登場！

▲Tiguan首波導入5人座車型，未來不排除會有Tayron 7人座車款來補位Tiguan Allspace。

台灣福斯地瓜車主敲碗已久的新一代Tiguan發表日有譜了，大改款Tiguan將在6月舉行媒體試駕，而實際上市期間也預估在6月左右，首波將以5人座版本為主，至於過去7人座Tiguan Allspace，因海外原廠產品策略調整，台灣不排除會導入Tiguan Allspace後繼車款Tayron來補上！

▲外觀、內裝有感換新，新Tiguan來勢洶洶。

新Tiguan搭載MQB evo平台，軸距同為2,681mm，後座腿部空間增加10mm，後行李箱也增加33L來到648L。車頭下半部採3道水平鍍鉻飾條、R-Line車型則是蜂巢式下氣壩。車尾採橫貫式的3D立體LED尾燈、牌照下方則有Tiguan車型字樣。

內裝為此次改款重點，與Passat、ID.7看齊，採用10.25吋數位儀表、最大15吋中控螢幕，提供Classic、Progressive、Navigation、R-Line等介面選擇，並將排檔移到方向盤右側、中船處則有影音旋鈕，同時方向盤也取消電容式觸控按鍵，改回實體按鍵。

海外Tiguan提供豐富的動力編成，有柴油、汽油輕油電、PHEV等，台灣動力預計會以1.5升、2.0升渦輪為主，1.5升渦輪搭配48V輕油電，擁有130、150匹兩種輸出，而2.0升渦輪則有201匹、262匹馬力。