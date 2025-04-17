川普關稅戰「特斯拉賠大了」全新電動車量產延後！2款新車生產被迫暫停

▲Model S、Model X日前才在大陸停賣，如今又有2款新車受影響。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

美國、大陸關稅戰延燒，特斯拉更是雙方衝突下的犧牲者，日前因川普關稅戰升級，導致Model S 和 Model X於大陸停售，如今因零件成本反應上漲，也讓執行長馬斯克寄予厚望的無人電動車Cybercab市售量產延後！

▲Cybercab、Semi零件大多來自大陸工廠，使得生產計劃中斷。

川普關稅戰讓特斯拉2款新車再成為犧牲者，於2024年首度發表的Cybercab無人電動車，加上Semi電動卡車，大部分零件都仰賴大陸工廠製造，隨著美國向大陸徵收高達145%關稅，使得Cybercab無人電動車、Semi電動卡車都暫時被迫生產，也讓Cybercab市售量產計劃延後。

事實上，原本一開始的34%關稅，特斯拉打算自行吸收成本，如今升級到145%，已經讓特斯拉無法負荷，接下來特斯拉將考量提高美國零件在地生產比例。

▲大陸市場僅剩Model 3、Model Y可買。

另外Model S 和 Model X都是由美國加州 Fremont 工廠出口至大陸市場，如今也隨著雙方關稅戰升級，讓大陸停售Model S 和 Model X，當地僅剩下大陸生產的Model 3、Model Y可買。