速霸陸「第2款電動車」發表！370匹雙馬達、空間比Solterra大





▲速霸陸發表品牌第2款電動車Trailseeker，該車比Solterra具有更高的車頂與更大的後行李廂空間。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼先前釋出預告後，速霸陸（Subaru）推出品牌第2款電動車Trailseeker，該車比Solterra具有更高的車頂與更大的後行李廂空間，並配有120V插座供電，在210mm離地間隙與4輪驅動下保留越野性能，預計明年上市。

新Trailseeker意即探路者，車格比Solterra長、高，標配車頂行李架，突顯這款電動休旅的越野性能。外觀也首度採可發光廠徽、換上重新設計的頭燈、保桿，並提供新款18吋、20吋鋁圈樣式，車尾造形也有明顯變化。

▲Trailseeker具有品牌史上最大的14吋中控螢幕，另外也具有雙15W手機無線充電，標配EyeSight輔助系統。



車內配備14吋中控螢幕，也是速霸陸有史以來最大的中控螢幕，可支援無線Apple Carplay／Android Auto，具有雙15W手機無線充電板、後座雙USB Type-C插孔，儀表台也採金屬飾板鋪陳，標配EyeSight駕駛輔助系統。

新Trailseeker動力採前後雙馬達，具有最大馬力375匹、最大拖曳力1,588公斤，並配備X-Mode雙模式系統，提供 Snow雪地／Dirt塵地、Deep Snow積雪／Mud Modes泥地模式，並具有陡坡緩降、循跡控制等，滿足一般公路與非鋪裝道路需求。電池組容量為74.7kWh，最大續航力自418公里起，並具有預熱功能，內建NACS特斯拉快充規格。

▲Trailseeker電池組容量為74.7kWh，具有375匹馬力，最大續航力自418公里起。