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降6萬還升級！福特Focus ST-Line Wagon體驗　進階自動停車有點神

▲25年式Focus試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特六和針對25年式Focus國產車系讓利，不僅降價、配備還升級，試駕的Focus Wagon ST-Line Vignale還增添「FAPA主動式停車輔助系統2.0」功能。（圖／記者林鼎智攝、以下同）

記者林鼎智／專題報導

福特六和針對新年式Focus國產車系讓利，不僅降價3-9萬元，全車系售價也壓在百萬內，同時還針對ST-Line Vignale、Active Vignale車型升級「FAPA主動式停車輔助系統2.0」，也是國產同級唯一配備，究竟這套價值30,000元的停車輔助系統如何，《ETtoday車雲》也實際體驗。

試駕車型
25年式Focus Wagon ST-Line Vignale：99.9萬（降6萬、增FAPA停車輔助2.0）

▲25年式Focus降價。（圖／翻攝自Ford）

▲25年式Focus試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車降價6萬，並且升級市值3萬元的「FAPA主動式停車輔助系統2.0」，售價也壓在百萬內。

福特Focus不僅提供Hatchback 5門掀背、Active跨界、Wagon旅行車、Active Wagon跨界旅行車等豐富選擇，配備向來也最敢給，常有「以下犯上」的表現，此次降價更增添性價比，也為現行4.5代車型刺激買氣。

新增的「FAPA主動式停車輔助系統2.0」，使用條件需要在有車輛停放的環境中，若皆為空曠地點系統則無法偵測，邏輯上也說得通，畢竟在都空曠的情況下自己停就好。

啟動時，需先按下中控台下方的「P鈕」，選擇停車輔助，打亮方向燈將車輛向前開，FAPA 2.0系統就會開始掃描空車位。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲這套系統在非空曠停車場時，按下P扭即可開啟。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲接著在中控螢幕上選擇停車輔助。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲此時只要打亮方向燈、緩慢向前，系統就會自動掃描空的停車格。

當系統掃描到車位後，螢幕就會顯示「找到車位停車」，此時只要放開方向盤、排入N檔，接著「持續按壓P鈕」就能開始自動停車。要注意的是，若過程中鬆開P鈕系統就會自動解除，因此使用時駕駛必須克服自身的恐懼，才不會導致系統作動失敗。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲當系統掃描到空車位後，會在中控螢幕上顯示停車資訊、並可看到選擇的停車格位置。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲接著依指示排入空檔、放開方向盤，此時車輛還不會作動。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲接著「持續」按壓P紐，車輛就會開始作動停車。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲這時候不用控制油門煞車、只需持續按壓P扭即可。

整個停車過程中，雖然會有恐懼，但FAPA主動式停車輔助系統2.0也會自行修正路線，包括煞停、前進後退、轉打方向盤調整角度，因此不用擔心會產生碰撞。不過若是隔壁車輛停的歪斜時，在操作時仍需多注意兩車間距。

▲25年式Focus試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲FAPA主動停車輔助系統操作順暢，駕駛只需克服自身恐懼持續按壓P扭即可，車輛也會自動停妥在車格內。

除了新增FAPA主動式停車輔助系統2.0外，其他配備都不變，像是12.3吋全彩液晶數位儀錶板、13.2吋SYNC4懸浮式中控螢幕、HUD抬頭顯示器、手機無線充電座、B&O音響、Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統等，加上Wagon車型的大空間、帥氣的ST-Line套件，在售價從原本105.9萬降到99.9萬、百萬內就能有這些配備，相當超值。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲Focus向來維持著以下犯上、超越同級的配備，像是12.3吋數位儀錶板、13.2吋SYNC4懸浮式中控螢幕、HUD抬頭顯示器、B&O音響等都給好給滿。

動力上，Focus國產全車系搭載1.5升Ecoboost 3缸汽油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力182匹／24.5公斤米扭力，搭載的C2平台具有高剛性車體、前後獨立懸吊、6具安全氣囊、完整Level 2駕駛輔助系統等，在配備滿點、出色操控下，放眼國產對手仍充滿競爭力，隨著新年式降價、配備升級且產品相當成熟下，正是入手Focus的好時機。

▲福特新年式Focus降價配備再升級。（圖／記者林鼎智攝）

▲動力上皆採1.5升Ecoboost汽油渦輪、8速手自排配置，最大馬力為182匹／24.5公斤米扭力。

▲福特新年式Focus降價再升級 。（圖／記者林鼎智攝）

▲在C2平台下，Focus操控性能相當出色，且Wagon旅行車也帶來更多實用性。

▲福特新年式Focus降價再升級 。（圖／記者林鼎智攝）

▲在新年式降價、配備升級且產品已相當成熟下，不失為是入手Focus的好時機。

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關鍵字：汽車福特FordFocusWagon旅行車FAPA主動式停車輔助系統國產

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