保時捷911 GT3奪「最速量產手排車」寶座　510匹動力不變只靠調校

▲影片來源：Porsche



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）公布喜訊，新911 GT3跑車刷新德國紐柏林北環賽道記錄，以單圈6分56.294秒的成績榮登「最速量產手排車」寶座，不僅比搭載PDK雙離合變速箱的前代992.1車型快了3.633秒，也比競爭對手快上9.5秒。

▲保時捷911 GT3於德國紐柏林北環賽道創下最速量產手排車記錄，單圈成績為6分56.294秒。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



這項紀錄是由保時捷品牌大使Jorg Bergmeister駕駛著510匹馬力、搭載Weissach魏薩套件的911 GT3所創下，測試當天氣溫為12°C、賽道溫度 27°C，設定上也與前代車型一致，搭載米其林Pilot Sport Cup2 R輪胎（前255/35 R20、後315/30 R21）。

▲駕駛車手為Jorg Bergmeister，該911 GT3具有510匹馬力、Weissach魏薩套件，在動力與前代車型相同下，透過底盤調校、齒比調整讓單圈秒數推進3.633秒。



值得一提的是，此次911 GT3與前代車型動力維持不變，僅透過底盤調校、變速箱齒比縮短8%推進單圈數據。Bergmeister也提到「雖然馬力相同，後輪在加速時也能提供更明顯的推力，即使換上7速PDK或許還能再快幾秒，但這趟用手排挑戰圈速讓我有更多發揮空間」。

▲Bergmeister提到雖然馬力相同，但在變速箱齒比縮短8%下，也讓後輪在加速時提供更明顯的推力。