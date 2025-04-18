ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷911 GT3奪「最速量產手排車」寶座　510匹動力不變只靠調校

▲影片來源：Porsche

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）公布喜訊，新911 GT3跑車刷新德國紐柏林北環賽道記錄，以單圈6分56.294秒的成績榮登「最速量產手排車」寶座，不僅比搭載PDK雙離合變速箱的前代992.1車型快了3.633秒，也比競爭對手快上9.5秒。

▲保時捷911 GT3創最速手排記錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷911 GT3於德國紐柏林北環賽道創下最速量產手排車記錄，單圈成績為6分56.294秒。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

這項紀錄是由保時捷品牌大使Jorg Bergmeister駕駛著510匹馬力、搭載Weissach魏薩套件的911 GT3所創下，測試當天氣溫為12°C、賽道溫度 27°C，設定上也與前代車型一致，搭載米其林Pilot Sport Cup2 R輪胎（前255/35 R20、後315/30 R21）。

▲保時捷911 GT3創最速手排記錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷911 GT3創最速手排記錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲駕駛車手為Jorg Bergmeister，該911 GT3具有510匹馬力、Weissach魏薩套件，在動力與前代車型相同下，透過底盤調校、齒比調整讓單圈秒數推進3.633秒。

值得一提的是，此次911 GT3與前代車型動力維持不變，僅透過底盤調校、變速箱齒比縮短8%推進單圈數據。Bergmeister也提到「雖然馬力相同，後輪在加速時也能提供更明顯的推力，即使換上7速PDK或許還能再快幾秒，但這趟用手排挑戰圈速讓我有更多發揮空間」。

▲保時捷911 GT3創最速手排記錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲Bergmeister提到雖然馬力相同，但在變速箱齒比縮短8%下，也讓後輪在加速時提供更明顯的推力。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車手排保時捷Porsche911GT3紐柏林賽道單圈最速量產魏薩套件Weissach

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

台灣MG HS「2.0渦輪、1.5油電小漲3萬」恢復正常交車！油車全車系都達標

台灣MG HS「2.0渦輪、1.5油電小漲3萬」恢復正常交車！油車全車系都達標

最新文章

台灣MG HS「2.0渦輪、1.5油電小漲3萬2025-04-18

保時捷911 GT3成最速量產手排車2025-04-18

福斯全尺寸電動休旅車預告照曝光2025-04-18

TOYOTA全新「電動房車」空間更勝Corolla2025-04-18

Volvo豪華旗艦房車二度小改款2025-04-18

第6代「福特Mondeo」北美現身測試2025-04-18

Lexus車主太幸福專屬活動跑不完2025-04-18

福特Focus ST-Line Wagon體驗2025-04-17

台灣福斯新T-Roc 114.8萬起上市2025-04-17

速霸陸「第2款電動車」發表2025-04-17

熱門文章

TOYOTA湯爪車主再創160萬公里2025-04-16

福特Focus ST-Line Wagon體驗2025-04-17

第6代「福特Mondeo」北美現身測試2025-04-18

Lexus車主太幸福專屬活動跑不完2025-04-18

Yamaha「自排跨界重機」開賣2025-04-16

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸2025-04-16

改款「HONDA入門小車Fit」實車曝光2025-04-17

台灣「新一代福斯Tiguan」要來了2025-04-17

「TOYOTA入門新跨界」比Yaris更有料2025-04-17

TOYOTA全新「電動房車」空間更勝Corolla2025-04-18

相關新聞

福斯「全尺寸電動休旅車」預告照曝光！ID. EVO概念上海車展首演

福斯「全尺寸電動休旅車」預告照曝光！ID. EVO概念上海車展首演

Volvo「豪華旗艦房車」二度小改款！內外升級、再添2新色

Volvo「豪華旗艦房車」二度小改款！內外升級、再添2新色

Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完

Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完

降6萬還升級！福特Focus ST-Line Wagon體驗　進階自動停車有點神

降6萬還升級！福特Focus ST-Line Wagon體驗　進階自動停車有點神

114.8萬起！台灣福斯「新年式T-Roc」上市　4車型、入手門檻不變

114.8萬起！台灣福斯「新年式T-Roc」上市　4車型、入手門檻不變

讀者迴響

熱門文章

「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

降6萬還升級！福特Focus ST-Line Wagon體驗　進階自動停車有點神

降6萬還升級！福特Focus ST-Line Wagon體驗　進階自動停車有點神

第6代「福特Mondeo」北美現身測試！跑格化身轎跑　內裝更有科技感

第6代「福特Mondeo」北美現身測試！跑格化身轎跑　內裝更有科技感

Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完

Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完

Yamaha「自排跨界重機」開賣！有ACC巡航控制、盲點折新台幣45萬

Yamaha「自排跨界重機」開賣！有ACC巡航控制、盲點折新台幣45萬

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸！搭1.0升油電與Suzuki合作開發

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸！搭1.0升油電與Suzuki合作開發

改款「HONDA入門小車Fit」實車曝光！車頭大整形辨識度更高

改款「HONDA入門小車Fit」實車曝光！車頭大整形辨識度更高

台灣「新一代福斯Tiguan」要來了！6月上市　7人座再等等

台灣「新一代福斯Tiguan」要來了！6月上市　7人座再等等

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366