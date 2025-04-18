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Volvo「豪華旗艦房車」二度小改款！內外升級、再添2新色

▲影片來源：Volvo

記者林鼎智／綜合報導

Volvo近年來除了積極推出一系列電動車外，近日也針對燃油動力的S90豪華旗艦房車推出2度小改款，外觀也更朝向電動化，同時也針對內裝材質進行優化、換上大螢幕與新的使用者介面，預計今年夏季開賣。

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo發表新一代S90，此次二度小改款內外升級，更朝向電動化時代。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

新S90外觀融合奢華與現代的斯堪地那維亞設計，換更上具有圖形化的斜柵水箱護罩、新引擎蓋造型，搭配標誌性的雷神之鎚頭燈與細長日行燈條，勾勒出更銳利的視覺造型，同時頭燈也導入Matrix矩陣式技術，帶來更出色的照明效果。

尾燈則與車尾進行無縫融合設計，營造出前後呼應的視覺，原廠也首次新增Aurora Silver極光銀、Mulberry Red桑椹紅2款新色，並提供新款切削輪圈樣式。

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲新S90換上斜柵的水箱護罩、Matrix LED矩陣式「雷神之鎚」頭燈，同時也重新調整引擎蓋、尾燈造型，並新增2款新車色。

座艙方面，新S90也換上更大的11.2吋直立式中控螢幕及新車載資訊娛樂系統，具有OTA遠端韌體更新，並且還標配了Pilot Assist駕駛輔助系統、強化型隔音裝置和先進的主動式懸吊，使舒適性更上層樓。

動力則同樣提供多元選擇，包括前輪驅動的2.0升4缸汽油渦輪+48V輕油電系統、以及PHEV插電式油電動力，後者具有WLTP 80公里純電續航力。

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo二度小改款S90。（圖／翻攝自Volvo）

▲新S90座艙換上更大的11.2吋直立式中控螢幕及新車載資訊娛樂系統，具有OTA遠端韌體更新，內裝材質也優化。

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