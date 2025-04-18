第6代「福特Mondeo」北美現身測試！跑格化身轎跑　內裝更有科技感

▲第6代小改款福特Mondeo於北美測試被捕獲。！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

於2022年發表的第6代大改款福特Mondeo，當時乃是大陸市場專屬，不過近來北美捕獲到1款神秘的福特房車測試車，該車僅經過輕度偽裝，其身分來歷正是大陸市場的新一代Mondeo，明顯正在進行小改款測試，隨著新車走出大陸市場現身北美，引起不少車迷關注。

▲第6代Mondeo將推出小改款。

福特早已在北美市場停產房車，包括Focus、Fusion（Mondeo）和Taurus等車型。而此回現身的測試車，疑似是第6代的小改款版本，不排除為了進軍其他市場作準備，但也有可能是為了大陸市場需求作測試。

▲新一代Mondeo具有高調的轎跑風格，大陸市場還另有Mondeo Sport跨界休旅版。

新車維持第6代Mondeo動感的4門轎跑風格，測試車僅針對車頭進行偽裝，包括重新設計的水箱護罩和LED日行燈組，前保險桿也變得更具侵略感，不過車尾變化幅度較小。

內裝相信仍會採用12.3吋數位儀錶，搭配超大亮點的27吋多媒體液晶螢幕，而動力配置上，大陸Mondeo擁有各種豐富配置，有1.5升渦輪、1.5升渦輪油電、2.0升渦輪等動力。