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MAN卡車「德國全新電池生產線」啟動！年產量10萬模組滿足商用車需求

圖文／7Car 小七車觀點

德國商用車製造商 MAN Truck & Bus 日前正式在其位於紐倫堡的工廠啟動電池生產線，象徵該品牌邁入電動化新時代。此次啟用儀式由巴伐利亞邦總理   Markus Söder 與經濟事務部長 Hubert Aiwanger 共同出席，強調這項投資不僅有助於推進氣候友善技術，也強化了德國作為車輛製造重鎮的地位。MAN 也同步宣布將加碼投資 1.5 億歐元於電池技術研發與生產升級，總體在該地區的相關投入達到近 5 億歐元。

擴大投入電動商用車布局　MAN 於紐倫堡啟動電池生產

擴大投入電動商用車布局　MAN 於紐倫堡啟動電池生產

此次紐倫堡工廠的擴建涵蓋模組與模組組成的電池包生產，並預計未來可年產高達 10 萬組電池模組，目前初期產能設定為每年 5 萬組。生產技術採用模組化設計，具備高度彈性與自動化，有助於快速應對市場需求變動。官方指出，該工廠將保障約 400 個在地就業機會，其中多數員工來自原先的引擎組裝、鑄造與物流部門，經由職能轉換後投身未來發展潛力更高的領域。

擴大投入電動商用車布局　MAN 於紐倫堡啟動電池生產

MAN 此次生產的電池採用鎳錳鈷 (NMC) 電芯，專為商用車高負載運行需求設計。電池系統內建管理程式，能持續監控電芯狀況，並在異常情況下自動觸發安全機制，包括高壓緊急斷電。電池同時配備智慧型溫控系統，確保電芯始終維持於最適溫度範圍，有效延長使用壽命並提升整體效能。

擴大投入電動商用車布局　MAN 於紐倫堡啟動電池生產

每一組出廠電池皆須通過總計 23 項測試流程與約 400 項檢驗參數，包括充放電效能、數據準確性與防水測試等，確保可應對惡劣天候與商用車使用環境。所有測試結果均個別建檔保存，使得生產追溯可達 15 年以上。這樣的品質控管不僅符合商業車輛對可靠性的高度要求，也展現 MAN 對於產品壽命週期管理的重視。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：MAN卡車巴士電池電動車汽車新車商用車德國產線

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