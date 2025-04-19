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賓利跑車＆房車推「暗黑特仕版」！Black Edition全球限量400輛

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 日前宣佈推出全新 Black Edition 車型，涵蓋 Continental GT、Continental GTC 及 Flying Spur 系列，並限量生產 400 台。新版本結合 Blackline 套件的暗黑風格與高性能混合動力系統，打造出兼具動感與奢華的全新面貌。外觀最大亮點包含首次採用的亮黑「翼形 B」廠徽與 Bentley 字樣、10 輻亮黑鋁圈，以及專屬的 Black Edition 徽飾。

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

Black Edition 車型全面採用 Blackline 套件，包含黑色格柵、Beluga 黑色前擾流、亮黑飾條等元素，營造出沉穩內斂的運動氣息。22 吋十輻鋁圈標配亮黑塗裝，亦可選配雙色切削面版本；而橘黃色的 Mandarin 煞車卡鉗則作為免費選配項目，為整體造型增添視覺衝擊。Continental 車型更配備 Harmony 單體頭燈設計與迎賓動畫，進一步提升科技感。

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

車內部分，Black Edition 車型提供專屬刺繡頭枕標誌與迎賓門檻飾板，搭配 Piano Black 高光飾板與對比縫線，呈現品牌對細節的堅持。豪華座椅、情境氛圍燈、旋轉中控螢幕與運動化踏板皆為標準配備。Flying Spur 車型的四張座椅皆繡有 Black Edition 標誌，彰顯其高端身份定位。

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

限量全球 400 輛　Bentley 推出全新 Black Edition 車型

動力方面，Black Edition 車型搭載由 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎與 E-Motor 組成的高性能混合動力系統，綜效輸出達 680 匹馬力與 930 牛頓米扭力。加速表現出色，Continental GT 從靜止加速至 100 公里僅需 3.7 秒，Flying Spur 則為 3.9 秒。車輛最高可實現 80 公里的純電行駛距離。此版本也導入原先僅限 Speed 車型的 Performance Active Chassis 主動底盤系統，提供更靈敏的轉向回饋與後輪轉向功能，增強操控表現與駕馭樂趣。

透過 Black Edition 車型，Bentley 進一步詮釋何謂現代豪華與性能兼具的移動體驗。無論是精緻細膩的設計語彙，還是融合創新動力與先進底盤的技術配置，皆展現品牌持續在傳統與創新之間取得平衡的決心。對於渴望擁有個性化風格與頂級駕馭感受的車主而言，Black Edition 無疑提供了另一種值得注目的選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利ContinentalGTGTC歐陸FlyingSpur房車4門雙門跑車汽車新車BlackEdition暗黑限量

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