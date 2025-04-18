速霸陸「小改款Solterra」亮相！外型吸睛、動力續航再升級　

▲速霸陸推出小改款Solterra電動休旅，不僅外型變化明顯，內裝及電池續航也有大幅升級。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在雙生兄弟TOYOTA bZ4X於3月改款後，北美速霸陸（Subaru）Solterra電動休旅也跟上腳步，新車除了外觀明顯不同、續航力也較改款前增加25%以上，並且內建NACS特斯拉快充接頭，售價尚未公布，預計今年下旬就會上市。

首先在Solterra動力上，電池容量提升至74.7kWh，最大續航力超過459公里，同時前後馬達也升級，使最大馬力來到233匹，而更強悍的Solterra XT車型更具有338匹馬力，靜止加速破百不到5秒。

▲車尾中央新增Subaru廠徽字樣，另外也提供新款18吋、20吋鋁圈樣式。



Solterra的新電池組可支援150kW直流快充，使10-80%充電在35分鐘內完成，同時還新增電池預熱功能，即便在寒冷氣候下也能保持最佳充電效率。另外新Solterra也有X-Mode雙模式越野系統，可切換雪地／泥地、深雪／泥漿等越野模式，並具有循跡控制、陡坡緩降等功能，原廠還針對懸吊、電子輔助轉向系統優化，提升操控性。

▲新Solterra內建特斯拉快充規格，並將充電孔位置改到右側葉子板，採電子線傳旋鈕排檔、具有X-mode雙模式越野系統。



新Solterra外觀換上新的前保桿、封閉式車頭，取代改款前的6角水箱護罩，並換上新的6點式頭燈、廠徽Logo，充電孔位置也改到右側葉子板，尾門中央增添Subaru廠徽字樣，提供新的18吋、20吋切削輪圈樣式，整體視覺與改款前截然不同。

車內則換上重新設計的中控台、採新款3幅多功能方向盤，具有懸浮式數位儀表、14吋中控螢幕、15W手機無線充電板等，並採USB Type-C插孔、旋鈕式排檔、EPB電子手煞車，全車系標配Eyesight駕駛輔助系統。

▲Solterra換上新的座艙佈局、升級14吋中控螢幕、新方向盤，電池容量也提升至74.7kWh，最大續航力超過459公里。