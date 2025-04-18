瑪莎拉蒂新年式Grecale休旅登場！入門車型變動、標配內容升級

▲瑪莎拉蒂原廠推出新年式Grecale，以入門Grecale取消原先的Grecale GT車型，並且升級標配內容。（圖／翻攝自Maserati，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）推出新年式Grecale，為這款品牌跨界休旅帶來更新，除了以入門Grecale取代原本的Grecale GT車型外，並且還增添新色、20吋切削輪圈、內裝皮革及12向電調加熱座椅等標準配備。

瑪莎拉蒂新年式Grecale共有Grecale、Modena、Trofeo與電動車Folgore等車型編成，原廠也為其提供11款車色，另外還有Fuoriserie客製化車色服務，同時新年式Grecale的標配內容也升級，包括20吋鑽石切削輪圈、優質皮革內飾與12向電調加熱座椅。

▲新年式Grecale標配升級12向電調加熱座椅、20吋輪圈，另外也提供2款內裝顏色選擇。



座艙方面，除了升級的12向電調加熱座椅外，也提供巧克力色、黑藍色兩款選擇，其他還有5種輪圈、5種卡鉗顏色等，原廠表示將提供超過2,000種組合的標配選擇，若採用客製化將更豐富。

動力方面則維持不變，入門Grecale同樣採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配8速手自排、4輪驅動，具有最大馬力300匹／45.9公斤米扭力，靜止加速破百5.6秒；而Modena車型則來到330匹，配備21吋輪圈、Matrix矩陣式頭燈、限滑差速器、主動式懸吊系統；Trofeo則搭載V6海王星引擎，具有最大馬力530匹；至於品牌首款電動休旅Grecale Folgore則搭配105kWh電池組，具有410匹最大馬力。

▲動力部分維持不變，入門Grecale同樣採2.0升4缸汽油渦輪+48V輕油電系統，具有最大馬力300匹／45.9公斤米扭力。