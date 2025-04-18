KIA EV3獲2025年度風雲車大獎　「最便宜電動休旅」台灣今年見

▲KIA EV3電動休旅近日榮獲2025全球年度風雲車大獎，該車也有望在今年導入台灣。（圖／資料照、翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在目前如火如荼舉行的紐約車展上，KIA「入門電動休旅」EV3榮獲2025全球年度風雲車殊榮，這款入門電動休旅也有望於今年在台亮相，將成為KIA品牌在台最親民電動車。

世界年度風雲車大獎是由來自30個國家、共96名國際汽車記者組成的評審團選出，今年由KIA EV3拿下，也達成KIA連續蟬聯年度風雲車紀錄（2024年EV9、2023年為EV6 GT）。

其實KIA EV3去年也在台灣「KIA EV Day」活動中亮相，這款入門電動休旅具有與Sportage相同的2,680mm軸距表現，搭載E-GMP 400V電動車平台，採單馬達前輪驅動，提供58.3kWh、81.4kWh兩種電池容量選擇，WLTP最大續航力為605公里。

▲KIA EV3曾在去年來台展演，將採400V E-GMP平台，最大續航力可達605公里。

EV3座艙採Life Space設計，具有30吋一體式全景顯示螢幕、可前後滑移120mm中央扶手、i-Pedal 3.0智慧動能回收系統、車內V2L外接供電等功能，另外也有前25公升置物箱空間、460-1,250公升後行李廂。

KIA台灣森那美起亞先前也曾透露今年將導入KIA EV3，在產品定價上將比現行EV6（166.9萬起）親民，預估落在120-130萬左右。

▲在入門電動休旅定位下，預估KIA EV3售價將可落在120-130萬左右。