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賓士陣容持續縮編「又有2款車明年停產」！盟友中止合作電動版也掰了

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近年來逐步縮減旗下產品陣容，像是 SLC、AMG GT Convertible 和 CLS 等車款都陸續退出市場。同時為了讓新款 CLE 立足，原廠也將 C-Class Coupe 和 E-Class Coupe 停產，A-Class、B-Class 也將很快退役。而現在又有兩款車型即將停產。

據了解，T-Class 和 Citan 即將退出市場，Mercedes-Benz 將於明年中止與 Renault Group 合作的產品。從技術層面來看，這將是 Renault 進行停產動作，因為這兩款貨車均是基於 Kangoo 並由 Renault 位於法國北部的 Maubeuge 工廠所生產的。該工廠還負責組裝 Nissan Townstar，未來 T-Class 和 Citan 停止生產後，Townstar 仍將會繼續生產。

隨著 T-Class 和 Citan 停產，兩者的純電版本也會同步退出市場。EQT 和 eCitan 將於 2026 年中退役，目前沒有直接替代方案。Mercedes-Benz 未來將把重心轉向基於自主開發的 Van Combustion Architecture (VAN.CA) 和 Van Electric Architecture (VAN.EA) 平台所開發的車型，專門生產尺碼更大、更有利潤中大型商用貨車。以全新平台打造的貨車將共享超過 70% 的零件，進而簡化生產流程並降低成本。

回顧過往，T-Class 和 Citan 並不是 Renault 與 Mercedes-Benz 合作過的產品。其實像是廣為人知的小型車 Smart ForFour 也是雙方合作的產物，該車正是 Renault Twingo 的雙生車。此外，Mercedes-Benz 也曾經和 Nissan-Renault 共同合作推出基於 Nissan Navara 所打造的 X-Class 雙廂皮卡，但該合作該車上市三年後就結束了。

展望未來，Mercedes-Benz 在未來可能會有更多退出市場的車款，根據德國商業報紙 Handelsblatt《商報》報道，GLC Coupe 和 GLE Coupe 很有可能是下一款被淘汰的車型，也不排除會合併成單一車型則還有待觀察。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士T-ClassCitan停產汽車新車Renault雷諾雙生

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