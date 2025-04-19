韓系豪華車廠「再推有趣實驗性概念車」！未來主義x復古風格超大膽

圖文／7Car 小七車觀點

韓國豪華汽車品牌 Genesis 在 3 月的首爾車展帶來了基於 G90 打造的 X Gran Coupe 和 Convertible 概念車，而這次又推出了基於 GV90 打造的 X Gran Equator Concept，該車融合了未來主義、簡潔的外觀和復古風格內裝，代表 Genesis 又再一次嘗試有趣的設計實驗。

▲Genesis X Gran Equator Concept 於紐約車展亮相。

X Gran Equator 重新展現了 Genesis「Athletic Elegance」設計語言的詮釋，強調品牌的「rugged spirit of overlanding」精神，因此可以看到這輛概念車採用了 24 吋輪圈，並搭配全地形巧克力胎，搭配加高的車身高度，讓原本奢華的 GV90 搖身一變成為濃厚越野風格的休旅車。

X Gran Equator Concept 外型上具有誇張的比例，像是極短的前懸設計，並引擎蓋長度加長並採用更窄的擋風玻璃，使 X Gran Equator 的外觀與去年推出的 Neolun 概念車有著明顯不同的風格。雖然較長的引擎蓋與軸距呈現出經典的豪華跑車的比例，但車頭無進氣孔的設計表明這是一款純電動汽車。

忠於 Genesis 的設計理念，前後燈組的特徵同樣由兩條平行線定義，並延伸到車身側邊。前保險桿還加裝了 LED 投射燈，以提高夜間亮度；而後保險桿則採用簡約的設計，並配有分離式尾門。輪拱和保險桿周圍均採用塑膠材質包覆，雖然設計並不起眼，但增強了車輛的粗曠感受。

進入車內，X Gran Equator Concept 沒有傳統的大型觸控螢幕，中控台上整合了四組圓形螢幕，仿效美式經典車的設計，且內部的介面還可以自行設定。而車內也大量保留實體控制按鍵，包含中央鞍座上的撥動開關，以及方向盤上按鈕。而可旋轉的前排座椅和靈活的儲物空間進一步提升車內的機能，所用材質均為高級材質，配上大膽的色彩組合和縫線，讓車廂呈現出客製化打造的細節感。

Genesis 目前表示 X Gran Equator Concept「尚未確認投入生產」。不過，原廠明確表示，分離式尾門和一體式車頂架等設計元素將暗示未來新產品的發展方向。