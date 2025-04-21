Nissan預告「第3代油電」更會跑、又省油！台灣有望先導入休旅

▲Nissan公開全新第3代e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為Nissan家族招牌武器，e-Power油電即將推出第3代，雖然原廠尚未公開導入車款，但目前來看，以歐洲熱賣的Qashqai和Kicks可能性較高，而台灣原廠日前就表示，今年起將有e-Power全新車款導入規劃，屆時台灣新車也很有可能就是Nissan Qashqai！

▲第3代e-Power油電油耗優化進步15%。

第3代e-Power油電同樣以引擎作為發電使用，仰賴電動提供動力輸出，帶來趨近於電動車的駕駛理念，而目前已知第第3代e-Power油電採用1.5升引擎，電動馬達輸出從188匹馬力，提高至201匹，扭力維持33.6公斤米，至於油耗表現，官方也表示比起過去優化15%之譜，這也就表示，第3代e-Power油電不僅省油，也更會跑！

▲Kicks、Qashqai都有望成為第3代e-Power油電首搭車款。

原廠尚未公布第3代e-Power油電導入車款，但從目前產品動向來看，第2代Nissan Kicks問世已有一段時間，僅有北美當初發表的2.0升自然進氣，而日本、歐洲、泰國等地相信將導入第3代e-Power油電作為發表重點。

至於Qashqai也是呼聲相當高車款，定位在Kicks、X-Trial之間的Qashqai屬於熱門的休旅級距，而台灣市場上目前已有Kicks e-Power、X-Trial e-Power 2款新車，而台灣原廠暗示的2款e-Power新車將在今年導入，其主角有望就是Qashqai。