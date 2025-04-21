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折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

▲日本針對TOYOTA Pixis Epoch推配備升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本針對TOYOTA Pixis Epoch推配備升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA可是擁有五花八門的便宜小車，其可愛的Pixis Epoch正是其中之一，當地售價99.22萬日圓，折合新台幣僅要23萬，日前日本市場為Pixis Epoch推出選配套件，讓這輛入門小車不陽春更討喜！

▲日本針對TOYOTA Pixis Epoch推配備升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本針對TOYOTA Pixis Epoch推配備升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Pixis Epoch於2017年推出新一代車型。

TOYOTA Pixis Epoch於2017年推出新世代車型，來自大發Daihatsu Mira e:S共享技術打造，定位在K Car等級的Pixis Epoch，不僅外型可愛，更具有基本的行車防護系統，是日本TOYOTA鎖定首購族的得力作品。

▲日本針對TOYOTA Pixis Epoch推配備升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本針對TOYOTA Pixis Epoch推配備升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Pixis Epoch推出運動化套件，並加入鍍鉻材質點綴，內裝則有木紋或鋼琴烤漆飾板。

近來日本原廠為Pixis Epoch量身打造推出一系列的外觀、內裝升級套件，外觀導入更年輕、運動化的空力套件妝點，水箱護罩、尾門等細節加入鍍鉻材質為視覺帶來更多變化，也提升不少質感精緻度。

內裝上則提供木紋或鋼琴烤漆飾板作搭配，不僅外觀得到升級，內裝視覺、觸覺也獲得質感升級。動力採用0.66升3缸自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，能繳出優異的35.2km/L平均油耗。

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關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界Pixis Epoch

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