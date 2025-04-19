新年式「HONDA入門小MPV」日本開賣！配備升級折合新台幣40萬

▲HONDA N-BOX高人氣小型MPV！日規推新年式配備升級。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

於2023年推出的第3代HONDA N-BOX橫掃日本市場，更在2024年奪得輕型MPV銷售冠軍，創下不到1年賣破21萬新紀錄，近來日本市場針對這款高人氣MPV推出新年式，其當地售價折合新台幣僅要40萬！

▲新年式新增Fashion Style車型，金色搭配黑車頂視覺辨識度超高！

日規新年式HONDA N-BOX開價173.91～247.5 萬日圓，折合新台幣40～57萬，新年式重點放在高規車型配備升級，而標準款也新增更討喜、活潑的Fashion Style車型可選，讓這款可愛小型MPV再添不少話題。

▲新年式高規車型外觀加入霧色飾條，內裝用料升級更有質感。

而高規的Custom車型則增加LED霧燈座，並用上更具質感的霧色飾條妝點，營造更高貴、時尚的氣息。而內裝以黑色為主題，特別以灰色縫線與金屬飾板搭配，讓新年式HONDA N-BOX Custom外觀、內裝感受更為精緻。

動力方面則提供658c.c.3缸自然進氣引擎（58匹）及渦輪引擎（64匹），皆採CVT無段變速箱，並有前驅、4驅車型選擇。