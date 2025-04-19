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【周焦點】本田新喜美大降12萬　福斯新車預告　國產新休旅即將上市

▲一周焦點（圖／記者徐煜展攝）

▲改款新HONDA喜美升級配備大降12萬；福斯多款新車預告；國產現代休旅上市在即。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周新車上市台灣本田HONDA喜美帶來有感的降價，除了有全新外觀、選配新套件外，入手價大砍12萬；台灣福斯多款新車預告，旅行車Passat、休旅Tiguan分別在5、6月登場；國產休旅重頭戲之一，現代Hyundai Mufasa送測新車型曝光，預計今年2季左右上市。

▲小改款油電喜美當開路先鋒！成為台灣本田今年第1款新車。

▲改款新喜美更兇更有氣勢，降價12萬。

小改款HONDA Civic喜美成為台灣本田今年第1款新車（連結），後續油電HR-V、ZR-V則會稍晚登場，改款新HONDA喜美相較過去的139.9萬售價，改款直接降12萬來到127.9萬，還提供2種選配外觀套件供選擇，改款新HONDA喜美更像性能車Civic Type R。

▲台灣福斯預告2025年重點車計劃！新一代Tiguan、Golf都入列。（圖／翻攝自福斯）

▲Golf、旅行車Passat、休旅Tiguan陸續將上市。

台灣福斯接下來有3款重點新車（連結），4月24日即將上市小改款Golf，而5月底則有新一代旅行車Passat，至於休旅主力大將Tiguan也正在籌備中，會在今年6月與台灣車迷見面，3款新車包辦各種主力消費級距，要讓台灣車迷一飽眼福。

▲現代春酒

▲現代Mufasa今年國產新車焦點之一。

確定今年上市且百萬有找的現代Hyundai Mufasa再度曝光能源局送測（連結），此回送測新車型同樣維持2.0升自然進氣引擎，預計今年2季左右登場，要與TOYOTA Corolla Cross與HONDA HR-V來過過招。

▲台灣MG最新公告HS已全數符合零件自製率規範！（圖／翻攝自MG）

▲台灣MG HS高規2款動力恢復正常供應。

繼日前的ZS回歸後，台灣MG再度公告HS 2.0升渦輪、1.5升PHEV油電也符合零件自製率比例（連結），2款車型小漲3萬來到109.9與124.9萬，這也就表示，台灣MG所有的油車產品HS與ZS都正式重回銷售通路，就只剩MG4還要再等等！

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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