ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「福斯第3屆繪畫」比賽！以童心創意推動智慧交通願景

▲台灣福斯透過電動車，鼓勵學童認識綠能環境的重視。（圖／翻攝自福斯集團）

▲台灣福斯透過電動車，鼓勵學童認識綠能環境的重視。（圖／翻攝自福斯集團）

記者徐煜展／綜合報導

持續關注台灣公益的台灣福斯集團，於今4月19日舉行第3屆「愛不停 公益行」繪畫比賽頒獎典禮，增設「最佳電動車獎」，鼓勵學童以創意描繪對於未來移動的想像，與對於零碳交通的環保意識！

▲台灣福斯透過電動車，鼓勵學童認識綠能環境的重視。（圖／翻攝自福斯集團）

▲台灣福斯透過電動車，鼓勵學童認識綠能環境的重視。（圖／翻攝自福斯集團）

▲第3屆強調透過電動車為學童傳遞零碳交通環保意識。

台灣福斯集團(Volkswagen Group Taiwan)旗下 Audi、Volkswagen、SKODA 及福斯商旅，秉持「以人為本」的理念，長期推動道路安全與永續發展，透過多元倡議深化社會對安全駕駛的重視。今年，「愛不停 公益行」繪畫比賽邁入第3屆，因應電動車時代來臨，除了將永續移動的概念融入比賽主題中，第3屆強調增設「最佳電動車獎」，強調永續綠能環境發展。

▲台灣福斯透過電動車，鼓勵學童認識綠能環境的重視。（圖／翻攝自福斯集團）

▲現場展示出各具創意的繪畫作品。

台灣福斯集團積極推動安全交通，強調「紮根教育」，透過兒童繪畫比賽從小培養正確的交通安全意識。作為頒獎人的台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 表示：「道路安全是我們關注的核心議題，透過這次活動，我們看到孩子們的畫作不僅充滿創意，更傳遞對未來交通的美好想像。我們希望以寓教於樂的方式，讓安全意識從小扎根，也結合零碳交通願景與下一代共創綠色未來。」

第3屆「愛不停 公益行」繪畫比賽以「智能電動車 行駛更安心」為主題，頒發「最佳故事獎」、「最佳風格獎」與「最佳電動車獎」，近百位得獎者與家人齊聚一堂，現場洋溢歡笑與感動。評審老師驚嘆孩子們的創意，從空間布局到天馬行空的車輛設計，展現出色的想像力與繪畫天賦。台灣福斯集團相信，道路安全與永續移動始於用路人意識養成，這場比賽不僅見證孩子們對未來交通的期待，也促使各界攜手共創智慧友善的道路環境。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車VolkswagenIQ.DRIVEAudiSkoda

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣「福斯第3屆繪畫」比賽！以童心創意推動智慧交通願景

台灣「福斯第3屆繪畫」比賽！以童心創意推動智慧交通願景

新年式「HONDA入門小MPV」日本開賣！配備升級折合新台幣40萬

新年式「HONDA入門小MPV」日本開賣！配備升級折合新台幣40萬

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

【周焦點】本田新喜美大降12萬　福斯新車預告　國產新休旅即將上市

【周焦點】本田新喜美大降12萬　福斯新車預告　國產新休旅即將上市

韓系豪華車廠「再推有趣實驗性概念車」！未來主義x復古風格超大膽

韓系豪華車廠「再推有趣實驗性概念車」！未來主義x復古風格超大膽

賓士陣容持續縮編「又有2款車明年停產」！盟友中止合作電動版也掰了

賓士陣容持續縮編「又有2款車明年停產」！盟友中止合作電動版也掰了

最新文章

台灣「福斯第3屆繪畫」比賽2025-04-19

新年式「HONDA入門小MPV」日本開賣2025-04-19

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝2025-04-19

【周焦點】本田新喜美大降12萬2025-04-19

韓系豪華車廠再推有趣概念車2025-04-19

賓士陣容持續縮編2款車明年停產2025-04-19

賓利跑車＆房車推暗黑特仕版2025-04-19

KIA EV3獲2025全球年度風雲車　2025-04-18

瑪莎拉蒂新年式Grecale標配升級2025-04-18

速霸陸「小改款Solterra」亮相2025-04-18

熱門文章

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝2025-04-19

賓士陣容持續縮編2款車明年停產2025-04-19

「新一代Mazda CX-5」最終測試準備發表2025-04-16

賓利跑車＆房車推暗黑特仕版2025-04-19

第6代「福特Mondeo」北美現身測試2025-04-18

KIA EV3獲2025全球年度風雲車　2025-04-18

台灣MG HS「2.0渦輪、1.5油電小漲3萬2025-04-18

韓系豪華車廠再推有趣概念車2025-04-19

福特Focus ST-Line Wagon體驗2025-04-17

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備2025-04-14

相關新聞

【周焦點】本田新喜美大降12萬　福斯新車預告　國產新休旅即將上市

【周焦點】本田新喜美大降12萬　福斯新車預告　國產新休旅即將上市

福斯「全尺寸電動休旅車」預告照曝光！ID. EVO概念上海車展首演

福斯「全尺寸電動休旅車」預告照曝光！ID. EVO概念上海車展首演

114.8萬起！台灣福斯「新年式T-Roc」上市　4車型、入手門檻不變

114.8萬起！台灣福斯「新年式T-Roc」上市　4車型、入手門檻不變

台灣「新一代福斯Tiguan」要來了！6月上市　7人座再等等

台灣「新一代福斯Tiguan」要來了！6月上市　7人座再等等

奧迪「大改款A6豪華房車」亮相！緊跟旅行車腳步　科技配備全面升級

奧迪「大改款A6豪華房車」亮相！緊跟旅行車腳步　科技配備全面升級

讀者迴響

熱門文章

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

賓士陣容持續縮編「又有2款車明年停產」！盟友中止合作電動版也掰了

賓士陣容持續縮編「又有2款車明年停產」！盟友中止合作電動版也掰了

「新一代Mazda CX-5」最終測試準備發表！內裝曝光大換新配超大螢幕

「新一代Mazda CX-5」最終測試準備發表！內裝曝光大換新配超大螢幕

賓利跑車＆房車推「暗黑特仕版」！Black Edition全球限量400輛

賓利跑車＆房車推「暗黑特仕版」！Black Edition全球限量400輛

第6代「福特Mondeo」北美現身測試！跑格化身轎跑　內裝更有科技感

第6代「福特Mondeo」北美現身測試！跑格化身轎跑　內裝更有科技感

KIA EV3獲2025年度風雲車大獎　「最便宜電動休旅」台灣今年見

KIA EV3獲2025年度風雲車大獎　「最便宜電動休旅」台灣今年見

台灣MG HS「2.0渦輪、1.5油電小漲3萬」恢復正常交車！油車全車系都達標

台灣MG HS「2.0渦輪、1.5油電小漲3萬」恢復正常交車！油車全車系都達標

韓系豪華車廠「再推有趣實驗性概念車」！未來主義x復古風格超大膽

韓系豪華車廠「再推有趣實驗性概念車」！未來主義x復古風格超大膽

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366