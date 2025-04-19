台灣「福斯第3屆繪畫」比賽！以童心創意推動智慧交通願景

▲台灣福斯透過電動車，鼓勵學童認識綠能環境的重視。（圖／翻攝自福斯集團）

記者徐煜展／綜合報導

持續關注台灣公益的台灣福斯集團，於今4月19日舉行第3屆「愛不停 公益行」繪畫比賽頒獎典禮，增設「最佳電動車獎」，鼓勵學童以創意描繪對於未來移動的想像，與對於零碳交通的環保意識！

▲第3屆強調透過電動車為學童傳遞零碳交通環保意識。

台灣福斯集團(Volkswagen Group Taiwan)旗下 Audi、Volkswagen、SKODA 及福斯商旅，秉持「以人為本」的理念，長期推動道路安全與永續發展，透過多元倡議深化社會對安全駕駛的重視。今年，「愛不停 公益行」繪畫比賽邁入第3屆，因應電動車時代來臨，除了將永續移動的概念融入比賽主題中，第3屆強調增設「最佳電動車獎」，強調永續綠能環境發展。

▲現場展示出各具創意的繪畫作品。

台灣福斯集團積極推動安全交通，強調「紮根教育」，透過兒童繪畫比賽從小培養正確的交通安全意識。作為頒獎人的台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 表示：「道路安全是我們關注的核心議題，透過這次活動，我們看到孩子們的畫作不僅充滿創意，更傳遞對未來交通的美好想像。我們希望以寓教於樂的方式，讓安全意識從小扎根，也結合零碳交通願景與下一代共創綠色未來。」

第3屆「愛不停 公益行」繪畫比賽以「智能電動車 行駛更安心」為主題，頒發「最佳故事獎」、「最佳風格獎」與「最佳電動車獎」，近百位得獎者與家人齊聚一堂，現場洋溢歡笑與感動。評審老師驚嘆孩子們的創意，從空間布局到天馬行空的車輛設計，展現出色的想像力與繪畫天賦。台灣福斯集團相信，道路安全與永續移動始於用路人意識養成，這場比賽不僅見證孩子們對未來交通的期待，也促使各界攜手共創智慧友善的道路環境。