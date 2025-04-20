超經典電玩「小精靈登陸福斯新車」！歐洲30萬車主率先享用

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前宣布與 Bandai Namco 及遊戲平台 AirConsole 合作，將經典街機遊戲《PAC-MAN》帶入車內娛樂體驗。玩家可透過車載螢幕與智慧型手機控制器，在車輛停妥狀態下遊玩《PAC-MAN Championship Edition》。此遊戲現已上架於 AirConsole 車載應用程式，並在歐洲超過 30 萬輛 Volkswagen 車款中提供，涵蓋 ID. 電動車系列及部分新年式車型。

除了延續 PAC-MAN 經典的遊戲玩法，Volkswagen 更進一步融入品牌特色，讓遊戲畫面中出現 Beetle、Golf R32 等車款輪廓及 GTI、R 標誌作為得分元素，甚至將品牌標誌轉化為「能量丸」道具。更特別的是，Volkswagen 成為首個將車內動態氛圍燈與遊戲互動結合的汽車品牌，讓燈光依據遊戲內容與玩家操作變化，提升沉浸感。

AirConsole 為專為車用環境打造的遊戲平台，提供簡易上手的派對型遊戲，適合不同年齡層的乘客在等待或停車時共享娛樂時光。Volkswagen 指出，此次與 Bandai Namco 的合作不僅讓跨世代經典遊戲重現，也強化品牌數位化策略，將車內體驗從交通工具延伸為社交互動空間。

目前，搭載 AirConsole 的車型包括 ID.3、ID.4、ID.5 及 ID.7 (需搭載 ID. Software 4.0 或以上版本)，以及 2025 年式的 Tiguan、Tayron、Golf、Passat 等車款。使用前需下載車內應用程式、擁有 Volkswagen ID 帳號並啟用 VW Connect Plus 服務。Volkswagen 強調遊戲內容由 N-Dream AG 提供與管理，玩家應留意其使用條款與隱私政策。

當遊戲不再只是消磨時間的工具，而成為串聯科技、品牌與情感的橋樑，Volkswagen 藉由《PAC-MAN》的重現，成功展現車內數位娛樂的全新可能。未來，隨著車聯網與軟體功能的持續進化，車室空間也將逐步從傳統駕駛艙，轉化為更多元的互動平台。