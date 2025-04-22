「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

▲BMW「最強原型車」Vision Driving Experience首度動態展演，最終成功挑戰攀爬54度陡坡，展現強悍扭力及全新動態控制系統效能。（圖／翻攝自BMW、記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW在今年2月發表BMW Vision Driving Experience概念車後（以下簡稱VDE），原廠也在上海首次進行動態展演，透過成功攀爬54°陡坡，展現VDE強悍的1,835公斤米扭力峰值、以及新世代「Heart of Joy」4核心動態性能控制系統的表現。

▲BMW Vision Driving Experience概念車雖然不會量產、但將作為新世代Neue Klasse電動車的性能驗證，包括第6代eDrive電能科技、Heart of Joy動態控制系統、全景抬頭顯示器等。



BMW VDE概念車雖然不會量產、但將作為新世代Neue Klasse電動車的性能驗證，預料首款Neue Klasse電動車將是iX3電動休旅，後者最快在9月IAA慕尼黑車展亮相。VDE外觀具有Neue Klasse設計語彙，包括一體式車身、鯊魚鼻車頭、外擴式輪拱等。

實車還具有全球獨一無二的螢光塗裝，這套塗裝具有特殊感光顏料，可在陽光下吸收熱能，到了夜間根據狀態從白黃色變成霓虹黃色，使VDE從車頭的黃色變為橘色、車尾再從橘色變成粉紅色，展現獨特性及創新性。

▲BMW Vision Driving Experience具有專屬螢光塗裝、全景式抬頭顯示器，後者可將車輛資訊投影至前檔風玻璃下半部。



VDE為BMW史上最強原型車，除了驚人的1,835公斤米扭力輸出外，主動空氣力學系統也提供高達1.2噸下壓力、提升高速穩定性，同時橫向加速度可達3G，媲美F1賽車性能。

為了駕馭強悍動力，VDE以4個超級電腦核心（Superbrains）取代傳統多個獨立模組，其中「Heart of Joy」動態性能控制系統整合了動力、煞車、充電與駕駛動態，其他3個超級電腦核心則負責：自動駕駛與輔助功能、資訊娛樂系統、基礎功能（舒適性、空調、照明、車門控制）等，實現模組化升級與軟體定義車輛目標，可支援OTA遠端韌體升級及AI應用。

▲在BMW M研發車手Jens Klingmann駕駛下，以VDE完成飄移、高速變道、攀爬陡坡等高難度操駕，並且也打破電動車爬坡紀錄。