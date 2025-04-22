ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW「最強原型車」Vision Driving Experience首度動態展演，最終成功挑戰攀爬54度陡坡，展現強悍扭力及全新動態控制系統效能。（圖／翻攝自BMW、記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW在今年2月發表BMW Vision Driving Experience概念車後（以下簡稱VDE），原廠也在上海首次進行動態展演，透過成功攀爬54°陡坡，展現VDE強悍的1,835公斤米扭力峰值、以及新世代「Heart of Joy」4核心動態性能控制系統的表現。

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW Vision Driving Experience概念車雖然不會量產、但將作為新世代Neue Klasse電動車的性能驗證，包括第6代eDrive電能科技、Heart of Joy動態控制系統、全景抬頭顯示器等。

BMW VDE概念車雖然不會量產、但將作為新世代Neue Klasse電動車的性能驗證，預料首款Neue Klasse電動車將是iX3電動休旅，後者最快在9月IAA慕尼黑車展亮相。VDE外觀具有Neue Klasse設計語彙，包括一體式車身、鯊魚鼻車頭、外擴式輪拱等。

實車還具有全球獨一無二的螢光塗裝，這套塗裝具有特殊感光顏料，可在陽光下吸收熱能，到了夜間根據狀態從白黃色變成霓虹黃色，使VDE從車頭的黃色變為橘色、車尾再從橘色變成粉紅色，展現獨特性及創新性。

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW Vision Driving Experience具有專屬螢光塗裝、全景式抬頭顯示器，後者可將車輛資訊投影至前檔風玻璃下半部。

VDE為BMW史上最強原型車，除了驚人的1,835公斤米扭力輸出外，主動空氣力學系統也提供高達1.2噸下壓力、提升高速穩定性，同時橫向加速度可達3G，媲美F1賽車性能。

為了駕馭強悍動力，VDE以4個超級電腦核心（Superbrains）取代傳統多個獨立模組，其中「Heart of Joy」動態性能控制系統整合了動力、煞車、充電與駕駛動態，其他3個超級電腦核心則負責：自動駕駛與輔助功能、資訊娛樂系統、基礎功能（舒適性、空調、照明、車門控制）等，實現模組化升級與軟體定義車輛目標，可支援OTA遠端韌體升級及AI應用。

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW最強原型車Vision Driving Experience 。（圖／翻攝自BMW）

▲在BMW M研發車手Jens Klingmann駕駛下，以VDE完成飄移、高速變道、攀爬陡坡等高難度操駕，並且也打破電動車爬坡紀錄。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車BMW寶馬VDE原型車Vision Driving Experience上海扭力動態Heart of Joy4核心Neue Klasse

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

最新文章

BMW「最強原型車」秀實力2025-04-22

台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相2025-04-21

台灣「改款新Volvo XC90」車型預售價曝光2025-04-21

「台灣HONDA Fit」最省油TOYOTA2025-04-21

特斯拉將推「入門款Model 3」救銷量2025-04-21

「TOYOTA入門小車」配備不陽春2025-04-21

Nissan預告「第3代油電」更省油2025-04-21

荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版2025-04-20

愛快羅密歐成立115周年推紀念圖案2025-04-20

TOYOTA「新款暴力鴨再進化」2025-04-20

熱門文章

BMW「最強原型車」秀實力2025-04-22

台灣「改款新Volvo XC90」車型預售價曝光2025-04-21

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝2025-04-19

特斯拉將推「入門款Model 3」救銷量2025-04-21

Nissan預告「第3代油電」更省油2025-04-21

「TOYOTA入門小車」配備不陽春2025-04-21

荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版2025-04-20

台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相2025-04-21

瑪莎拉蒂限量超跑亞洲首輛在台灣2025-04-20

第6代「福特Mondeo」北美現身測試2025-04-18

相關新聞

三寶駕駛左轉沒在看！直行女騎士遭擊落送醫　網友看畫面怒了

三寶駕駛左轉沒在看！直行女騎士遭擊落送醫　網友看畫面怒了

日系掀背小車「也能去越野」！荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版

日系掀背小車「也能去越野」！荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版

愛快羅密歐成立115周年「6月推新紀念圖案」！蛇毒輝煌歷史一次看

愛快羅密歐成立115周年「6月推新紀念圖案」！蛇毒輝煌歷史一次看

超經典電玩「小精靈登陸福斯新車」！歐洲30萬車主率先享用

超經典電玩「小精靈登陸福斯新車」！歐洲30萬車主率先享用

MAN卡車「德國全新電池生產線」啟動！年產量10萬模組滿足商用車需求

MAN卡車「德國全新電池生產線」啟動！年產量10萬模組滿足商用車需求

讀者迴響

熱門文章

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

304.6萬！台灣「改款新Volvo XC90」車型預售價曝光　5月上市

304.6萬！台灣「改款新Volvo XC90」車型預售價曝光　5月上市

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

特斯拉將推「入門款Model 3」救銷量！簡配Model Y延後明年量產

特斯拉將推「入門款Model 3」救銷量！簡配Model Y延後明年量產

Nissan預告「第3代油電」更會跑、又省油！台灣有望先導入休旅

Nissan預告「第3代油電」更會跑、又省油！台灣有望先導入休旅

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

日系掀背小車「也能去越野」！荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版

日系掀背小車「也能去越野」！荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版

台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366