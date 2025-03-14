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賓士「第3代CLA轎跑車」正式亮相！輕油電＆純電動雙選項同步釋出

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前正式推出全新第三代 CLA，以全新設計、電氣化動力配置、以及大幅度優化 MB.OS 操作系統進一步提升四門轎跑車系的標準，並提供更高效的駕駛體驗。該車將提供純電與 48V 輕油電動力選擇，符合市場對智能化與可持續發展的需求。

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

全新 CLA 以運動美學為核心，延續品牌 Sensual Purity 設計哲學，結合流線型快背車身、低矮車頂線條與 GT 風格的車尾，使整體比例更具動感。前臉採用重新設計的鯊魚鼻造型，搭配標誌性的星輝發光水箱護罩與日間行車燈，展現極具辨識度的視覺衝擊。車側簡潔的線條勾勒出強烈的肌肉感，並透過短前懸、長軸距的設定，塑造出俐落且動感的輪廓。尾燈則延續 Mercedes-Benz 近年來的星形光源設計，搭配貫穿式 LED 燈帶，進一步強化車輛的未來感。

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

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提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

進入座艙，映入眼簾的是極具科技感的數位化座艙配置。標配 10.25 吋數位儀表與 14 吋中央顯示幕，而於副駕駛前方在增加 14 吋螢幕的 MBUX Superscreen 則列為選配，提供更流暢直覺的操作體驗。此外，CLA 亦導入最新的 MBUX 語音助理，透過 AI 技術，使駕駛與車輛間的互動更加自然。車室內裝選用高級環保材質，展現 Mercedes-Benz 在永續豪華方面的堅持。

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

安全方面，全車系標配 MB.DRIVE 智慧駕駛輔助系統，包含主動車距維持、車道變換輔助、全方位停車輔助等功能，大幅提升行車安全與便利性。此外，新世代 CLA 在此級距首度配備中央安全氣囊，提供更全面的側向碰撞保護。車輛採用多階段高壓電系統保護機制，並搭載最新的電池預警系統，確保純電與油電車型均能提供卓越的安全性。

動力方面，提供純電與 48V 輕油電混合動力兩種選擇，滿足不同市場需求。CLA 250+ 純電車型採用 800V 高效電氣架構，搭載 85 kWh 電池組，最大輸出 200 kW，續航里程達 792 公里 (WLTP)。而 CLA 350 4MATIC 則進一步提升至 260 kW，兼顧高效能與長續航表現。至於輕油電版本，則搭載 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，搭配 48V 電力輔助系統，可在低速時以純電驅動，並透過動能回收提升燃油效率。

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

提供汽油、純電雙動力！　全新第三代 Mercedes-Benz CLA 正式登場

全新 Mercedes-Benz CLA 不僅延續其運動轎跑定位，更透過最新科技與電氣化動力系統，帶來更高效、更智能的駕馭體驗。無論是前衛的外觀、數位化座艙、全方位安全防護，還是高效能的動力系統，CLA 都展現出 Mercedes-Benz 在未來豪華車市場的領導地位。這款車無疑將吸引年輕世代與科技愛好者的目光，成為豪華品牌中最具競爭力的四門轎跑之一。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士CLA電動車汽車新車轎跑車四門大改款第3代

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