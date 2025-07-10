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Aston Martin「最強Vantage S超跑」登場！專注性能馬力上看680匹

圖文／7Car 小七車觀點

Aston Martin 正式發表全新 Vantage S，宣稱這是品牌史上最專注於性能的 Vantage 車型。新車搭載升級版 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，最大馬力提升至 680PS，峰值扭矩達 800Nm，0-60mph 加速僅需 3.3 秒，極速維持 202mph。此外，工程團隊針對油門踏板、懸吊系統與傳動系統進行細部調校，進一步強化駕駛體驗與動態表現。

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

外觀上，Vantage S 透過多項專屬設計彰顯其性能定位，包括中央引擎蓋導流片、車側「S」徽飾，以及全新設計的後擾流板，後者在極速時可增加 44kg 下壓力，整體空力效能提升至 111kg。車主還可選配 21 吋 Y 型輪圈與紅色煞車卡鉗，搭配暗色或亮面鍍鉻徽飾，進一步凸顯個性化風格。

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

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內裝部分，Vantage S 標準配備 Alcantara® 與皮革混搭的「Accelerate」座椅，並以碳纖維飾板點綴。細節處如頭枕刺繡、門檻飾板與引擎室銘牌均加入「S」標誌，展現手工工藝。此外，品牌首創的立體壓印技術可將 Aston Martin 飛翼徽飾以 1.5 噸壓力壓製於皮革上，提供選配。駕駛模式旋鈕則提供紅色或銀色陽極處理選項，與安全帶、縫線等細節呼應。

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

Aston Martin 執行長 Adrian Hallmark 表示：「Vantage S 不僅延續了 Vantage 車系的駕駛樂趣，更透過全面升級，重新定義了前置引擎豪華跑車的標竿。」新車將於本週末的 2025 古德伍德速度節動態首演，並預計於第四季開始交付，售價與詳細規格將於近期公布。

系列中性能最強，擁有 680PS 最大馬力！　Aston Martin Vantage S 正式登場

作為品牌「S」高性能系列的延續，Vantage S 承襲自 1953 年 DB3S 以來的運動血統，並與近期發表的 DBX S 共同強化 Aston Martin 的性能陣容。新車將提供雙門與敞篷版本，瞄準追求極致駕馭體驗與豪華質感的消費族群。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AstonMartinVantageS超跑跑車汽車新車雙門性能

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