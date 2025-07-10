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凱旋「Scrambler復古越野重機」新年式！鋼絲框、鳥嘴土除超有型

▲影片來源：Triumph

記者林鼎智／綜合報導

英國重機品牌凱旋（Triumph）發表2026年式Scrambler 400 XC，新車在Scrambler 400 X的粗獷風格基礎上提升越野性能，同時也換上新的鋼絲輻條輪圈、前鳥嘴土除及引擎下護板，預計9月就會在全球市場開賣。

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Scrambler 400 XC共有Racing Yellow黃、Storm Grey灰與Vanilla White 3款車色。

新Scrambler 400 XC共有Racing Yellow黃、Storm Grey灰與Vanilla White 3款車色，同時在口碑好評的Speed／Scrambler 400基礎上擴充陣容，輪圈採前19吋、後17 吋的Excel鋁圈、搭配側向鋼絲輻條、象牌（Metzeler） Karoo Street輪圈（無內胎設計），除了帶來更具越野風格的視覺外，也能應付各種路況。

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Scrambler 400 XC強化越野表現，具有鳥嘴前土除、鋼絲框與150mm行程前後懸吊配置。

另外，新Scrambler 400 XC也換上彩色前土除、遮風鏡與鋁合金引擎下護板，提供越野時的車身防護，懸吊則採前43mm倒叉、150mm行程的單槍預載可調後避震，並具有越野ABS模式、循跡控制系統。

Scrambler 400 XC動力同樣搭載398c.c.水冷單缸引擎，具有最大馬力40匹／3.82公斤米扭力，搭配白鐵雙出排氣管、前對4卡鉗x320mm碟盤，在電子油門下具有線性輸出表現。

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph Scrambler 400 XC。（圖／翻攝自Triumph）

▲動力同樣採398c.c.水冷單缸引擎，具有最大馬力40匹／3.82公斤米扭力。

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