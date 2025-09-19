ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣現代「國產7人座新MPV官網上線」跟MG搶單！2.0升渦輪預售157萬

▲現代Hyundai Custin新2.0升渦輪官網上線！要跟MG G50 Plus拚人氣。（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代Hyundai Custin新2.0升渦輪官網上線！要跟MG G50 Plus拚人氣。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

MG G50 Plus於9月19日正式上市，作為同級距現代Hyundai Custin也不甘示弱，準備推出新2.0升渦輪來搶單，官網已經正式露出新2.0升渦輪Custin，提供雙車型預售價157萬起。

▲現代Hyundai Custin新2.0升渦輪官網上線！要跟MG G50 Plus拚人氣。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車色選擇提供4款，2.0升渦輪擁有隕石灰做為賣點。

隨著官網正式上線也帶來更詳細的規格，新2.0升渦輪提供GLT-C、GLT-D兩款車型，預售價157、160萬。並提供4種車色可選，相較1.5升渦輪，2.0升渦輪獨佔更有質感的隕石灰新車色。

▲現代Hyundai Custin新2.0升渦輪官網上線！要跟MG G50 Plus拚人氣。（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代Hyundai Custin新2.0升渦輪官網上線！要跟MG G50 Plus拚人氣。（圖／翻攝自Hyundai）

▲配備豐富誠意十足，頂規具有全景天窗、JBL音響。

GLT-C、GLT-D兩款車型配備比照1.5升渦輪車型，具有雙前座電動調整座椅，前後排提供加熱、通風等功能，更有JBL音響、雙側電動滑門、電動尾門等，GLT-D頂規車型再增加全景天窗等，展現十足的配備誠意。

比起原本132.9萬的1.5升渦輪的Custin，輸出170匹馬力、25.8公斤米扭力，2.0升渦輪預售價157萬與頂規160萬，輸出來到236匹馬力、36公斤米扭力，比起1.5升渦輪，新動力擁有更好性能優勢來應付滿載7人座需求。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

