「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

▲印尼推出新年式HONDA WR-V休旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲印尼推出新年式HONDA WR-V休旅。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA在印尼替小型跨界休旅 WR-V 推出新年式，透過細節優化換新，讓這款主打年輕族群的入門休旅更具吸引力，且繼續推出顏值超帥的RS運動版。

▲印尼推出新年式HONDA WR-V休旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲WR-V車長僅有4米車頭，鎖定都會小車代步族群。

外觀部分，新年式 WR-V 換上17吋雙色鋁圈，搭配點陣式水箱護罩與銳利 LED 頭燈，車尾則以 L 型尾燈增加辨識度，看起來比現行款更有運動氣息。車身尺碼依舊維持 4,060×1,780×1,608mm，軸距 2,485mm，比台灣熟悉的HR-V小上一號，靈活尺碼相當適合城市穿梭。

▲印尼推出新年式HONDA WR-V休旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝、動力維持不變。

內裝WR-V 延續簡潔設計，中控搭載7 吋觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto，儀表則搭配 4.2 吋資訊顯示幕，便利性與科技感同步提升。並具備HONDA Sensing，包括主動煞停、車道維持與 ACC 主動定速巡航等功能。

動力部分維持 1.5 升 i-VTEC 自然進氣引擎，擁有 121 匹最大馬力與 14.8 公斤米扭力，搭配 CVT 變速箱，不僅日常代步輕快，平均油耗更能突破每公升 16 公里，保有一貫的省油與耐用優勢。當地售價折合新台幣63萬起。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

