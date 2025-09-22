ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

▲大陸廣汽豐田送測新Frontlander（鋒蘭達），預計9月底上市。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲大陸廣汽豐田送測新Frontlander（鋒蘭達），預計9月底上市。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

近來海外、台灣市場的TOYOTA Corolla家族都有不少新動作，廣汽豐田於大陸工信部送測新Frontlander（鋒蘭達）休旅，也就是Corolla Cross雙生車，送測資料得知，大陸新Frontlander（鋒蘭達）休旅尺碼略有變化，有望為車內爭取更好的空間，大陸新Frontlander（鋒蘭達）即將在9月底近期上市。

▲大陸廣汽豐田送測新Frontlander（鋒蘭達），預計9月底上市。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲車尾變化不大，提供汽油、油電雙動力。

廣汽豐田Frontlander（鋒蘭達）休旅與台灣、全球的Corolla Cross造型不同，車頭前臉換上最新的類封閉水箱護罩，搭配更多的黑色烤漆，為視覺帶來更多層次與變化，呈現更具豐富的新鮮感。

車身尺碼4,490x1,825x1,625mm、軸距2,640mm，相較舊款車長增加了5mm，動力具有2.0升汽油、2.0升油電等規格，改款後輸出調漲，汽油款維持171匹馬力，油電動力從152匹馬力提升至158匹馬力。

至於台灣市場上，台灣和泰日前已經暗示10月7日Corolla Cross會有新動作，並特別點出GR Sport關鍵字，從國外動向來看，台灣應會對Corolla Cross GR Sport進行小改款，換上歐規或日規的GR Sport最新造型。

