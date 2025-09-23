「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

▲LEXUS LFR現身德國紐柏林賽道測試！（圖／翻攝自Youtube@statesidesupercars）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS全新旗艦跑車 LFR 再度出現在德國紐博格林北環賽道，雖然全車依舊包裹厚重偽裝，但這次被捕捉到的細節，慢慢揭開它的真面目。原型車車身上貼有醒目的黃色警示貼紙，這是用來提醒賽道安全人員「車內具備高壓電系統」的標誌，意味著 LFR 將採用 V8 引擎搭配電動馬達的高性能油電動力。

▲測試車大量還原概念車設計。（圖／翻攝自LEXUS）

事實上，這款車已經在今年圓石灘車展已經以概念原型現身，如今再度現蹤，也代表量產時程正在加速推進，最快有望在2026年正式登場。

從偽裝下仍能窺見，LFR 依舊承襲 LEXUS家族式語彙，車頭大燈組融入品牌經典設計元素，搭配下方超大進氣口，整體氣勢相當張狂。尾部更是重點，除了囂張的後擾流，還導入了貫穿式尾燈，讓車尾視覺層次更鮮明，運動感與辨識度都大幅提升。

▲動力採4.0升V8雙渦輪搭配電動馬達。

LFR 將搭載4.0升雙渦輪增壓 V8 引擎，並結合電動馬達組成性能導向的油電系統，綜效輸出高達900匹馬力，0～100km/h加速約2.5 秒。值得注意的是，這套油電並非傳統LEXUS追求省油的作法，而是徹底為高性能設計將輸出最大化，直指 Porsche、賓士AMG、Ferrari等超跑對手。