「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

▲繼台灣市場之後，大陸也緊跟著推出新年式LEXUS RX。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣上週官網才上架新年式LEXUS RX，而大陸也在本週上市，相比台灣市場變動幅度還頗有新鮮感，除了將入門款升級14吋大螢幕外，還推出超帥的RX Black Edition 黑化特仕車！

▲新年式相較台灣市場，大陸還有超帥的黑化特仕車。圖為RX 500黑化車示意圖。

大陸新年式LEXUS RX售價人民幣38萬起，折合新台幣170萬，而新推出的RX Black Edition 黑化特仕車等級往上高一階，動力與入款採用相同的RX 300，售價來到39.8萬人民幣，折合新台幣177萬。

新增的 RX Black Edition 黑化特仕版。它採用消光黑專屬漆色，搭配21吋黑鋁圈，氣勢立刻拉滿；內裝也換上專屬頭枕與腳踏墊等細節強化，營造更具個性的氛圍。官方定價比入門款多了1.8萬人民幣，對比其他豪華品牌的限量或黑化版來說，算是相對容易入手的「帥氣選項」。

▲內裝配備全車系標配14吋大螢幕。

這次小改款重點放在配備升級，原本入門車型才有的9.8吋螢幕全面升級成 14 吋大螢幕，全車系也標配最新的 LSS+ 3.0 智能安全系統，算是一次誠意加料。動力選擇則維持現行三種，包含 2.0升汽油渦輪、2.5升油電混合以及 2.4升渦輪油電等。