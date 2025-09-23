ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

▲繼台灣市場之後，大陸也緊跟著推出新年式LEXUS RX。（圖／翻攝自LEXUS）

▲繼台灣市場之後，大陸也緊跟著推出新年式LEXUS RX。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣上週官網才上架新年式LEXUS RX，而大陸也在本週上市，相比台灣市場變動幅度還頗有新鮮感，除了將入門款升級14吋大螢幕外，還推出超帥的RX Black Edition 黑化特仕車！

▲繼台灣市場之後，大陸也緊跟著推出新年式LEXUS RX。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新年式相較台灣市場，大陸還有超帥的黑化特仕車。圖為RX 500黑化車示意圖。

大陸新年式LEXUS RX售價人民幣38萬起，折合新台幣170萬，而新推出的RX Black Edition 黑化特仕車等級往上高一階，動力與入款採用相同的RX 300，售價來到39.8萬人民幣，折合新台幣177萬。

新增的 RX Black Edition 黑化特仕版。它採用消光黑專屬漆色，搭配21吋黑鋁圈，氣勢立刻拉滿；內裝也換上專屬頭枕與腳踏墊等細節強化，營造更具個性的氛圍。官方定價比入門款多了1.8萬人民幣，對比其他豪華品牌的限量或黑化版來說，算是相對容易入手的「帥氣選項」。

▲繼台灣市場之後，大陸也緊跟著推出新年式LEXUS RX。（圖／翻攝自LEXUS）

▲內裝配備全車系標配14吋大螢幕。

這次小改款重點放在配備升級，原本入門車型才有的9.8吋螢幕全面升級成 14 吋大螢幕，全車系也標配最新的 LSS+ 3.0 智能安全系統，算是一次誠意加料。動力選擇則維持現行三種，包含 2.0升汽油渦輪、2.5升油電混合以及 2.4升渦輪油電等。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LEXUSRXSUV休旅渦輪油電NX跨界

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

永豐雲豹球員的「神隊友」竟是它！？

推薦閱讀

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開

199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

最新文章

35.9萬偉士牌黃牌重機特仕版開賣2025-09-23

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

199萬TOYOTA暴力鴨自排版台灣開賣2025-09-23

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產2025-09-23

Honda CR-V 「大陸下殺新台幣65萬就能買」2025-09-23

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單2025-09-23

台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市2025-09-22

「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比2025-09-22

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」2025-09-22

「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了2025-09-22

熱門文章

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

賓士新車實體按鍵回來了2025-09-21

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」2025-09-22

Honda CR-V 「大陸下殺新台幣65萬就能買」2025-09-23

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-09-20

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單2025-09-23

新一代「Nissan X-Trail現身測試」2025-09-22

Mazda「全新入門休旅」準備量產2025-09-22

「TOYOTA新一代跨界油電車」即將開賣2025-09-19

相關新聞

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比！化妝室、更衣室閃爆眼球

「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比！化妝室、更衣室閃爆眼球

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了！北美爆停產交棒給新一代Leaf

「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了！北美爆停產交棒給新一代Leaf

讀者迴響

熱門文章

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366