BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團宣布，經過全球試驗車隊的實地測試後，全新 BMW iX5 Hydrogen 將於 2028 年正式成為品牌首款量產氫燃料電池車型。此舉不僅拓展了旗下動力選項，也使新世代 BMW X5 成為首款同時提供純電、插電式油電、汽油、柴油與氫燃料電池五種動力系統的車款，體現品牌「技術開放」的長期策略。

BMW 認為產品多樣性仍是成功的關鍵，新 X5 的動力組合可靈活應對全球市場需求。透過靈活的生產架構與集成技術，內燃機、插電式混合動力、電池純電，以及即將加入的氫燃料電池系統皆能在同一車系中落實。自 2028 年起，BMW 旗下將擁有兩種純電動力解決方案：電池電動與氫燃料電池，進一步鞏固品牌在能源轉型下的競爭優勢。

新世代 BMW iX5 Hydrogen 採用第三代氫燃料電池系統，為 BMW 與豐田合作開發成果。新系統設計更緊湊，同時提升效能與效率，兼顧更長續航與更低能耗。相關零組件已由慕尼黑研發中心及 Steyr 與 Landshut 工廠進行原型製作，為量產做好準備。BMW 強調，該車不僅能展現氫能科技實力，仍維持品牌標誌性的駕馭樂趣。

BMW 指出，氫能作為能源載體能有效儲存再生能源，平衡供需並強化電網穩定性。對於部分使用場景而言，氫燃料電池是補足電池電動車不足的重要解決方案，特別適合需要快速補能或長途行駛的應用。BMW 認為氫能是電動化拼圖中的「缺失一角」，將與純電系統互補，共同推動全球減碳。

除了推出氫能車型，BMW 亦積極投入基礎建設。透過「HyMoS（Hydrogen Mobility at Scale）」計畫，BMW 聯合產業與政府夥伴推動氫能加氫站與生態系統發展。該計畫已在德國與法國展開試點，未來將擴展至更多都市與國家，目標是提升氫能交通的經濟效益，並推動卡車、公車與乘用車等多領域的氫能應用。