75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM

▲KYMCO光陽推出i-One Fly Techno入門級充換兩用電動機車，建議售價75,800元。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽今（24）日發表全新i-One Fly Techno，並為其開出75,800元起的建議售價，搭配汰舊換新補助最低39,200元即可入手；先前光陽曾推出過S7 Techno，透過搭載BMU模組實現手機遠端車控與充換兩用等功能，此次i-One Fly Techno也是相同作法，再加上旗艦車款MIG 9，補齊了從入門到頂級的充換兩用產品陣容。

▲即使多了充換兩用機制，i-One Fly Techno依然維持親民的座高與車重。（圖／翻攝自KYMCO）

原本i-One Fly就以輕巧車身、雙電池配置、4.2kW側掛馬達等特色，帶來優異的續航表現，這次i-One Fly Techno不僅有140公里的超長續航，0-50km/h加速也僅需5.9秒，極速可達74km/h，而76公分低座高與超省力中柱，則可讓各種身形的騎士安心駕馭，充換兩用機制也讓能源補充更有彈性。

▲新增BMU模組後，不僅能實現充換兩用，還帶來手機遠端車控功能。（圖／翻攝自KYMCO）

配備方面，i-One Fly Techno除了一樣有大面積多彩LED儀表板、全車高亮度LED燈組、USB充電埠與大容量置物空間外，在BMU的加持之下，現在還多了手機遠端車控功能，不僅能啟動車輛，還提供智慧引導與全面監控等功能，讓用車體驗更為便利。

▲首購前100位車主，能以早鳥價5,000元購入原價6,325元的充電器。（圖／翻攝自KYMCO）

為了慶祝i-One Fly Techno上市，光陽同步推出「Techno家族」專屬資費優惠，購車即享「不限時段超級騎到飽」，每月588元共24個月，若是低用量騎士，也有每月最低221元的費率可供選用，另外首購前100位車主，能以早鳥價5,000元購入原價6,325元的充電器。