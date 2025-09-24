ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM

▲75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM。（圖／翻攝自KYMCO）

▲KYMCO光陽推出i-One Fly Techno入門級充換兩用電動機車，建議售價75,800元。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽今（24）日發表全新i-One Fly Techno，並為其開出75,800元起的建議售價，搭配汰舊換新補助最低39,200元即可入手；先前光陽曾推出過S7 Techno，透過搭載BMU模組實現手機遠端車控與充換兩用等功能，此次i-One Fly Techno也是相同作法，再加上旗艦車款MIG 9，補齊了從入門到頂級的充換兩用產品陣容。

▲75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM。（圖／翻攝自KYMCO）

▲即使多了充換兩用機制，i-One Fly Techno依然維持親民的座高與車重。（圖／翻攝自KYMCO）

原本i-One Fly就以輕巧車身、雙電池配置、4.2kW側掛馬達等特色，帶來優異的續航表現，這次i-One Fly Techno不僅有140公里的超長續航，0-50km/h加速也僅需5.9秒，極速可達74km/h，而76公分低座高與超省力中柱，則可讓各種身形的騎士安心駕馭，充換兩用機制也讓能源補充更有彈性。

▲75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM。（圖／翻攝自KYMCO）

▲新增BMU模組後，不僅能實現充換兩用，還帶來手機遠端車控功能。（圖／翻攝自KYMCO）

配備方面，i-One Fly Techno除了一樣有大面積多彩LED儀表板、全車高亮度LED燈組、USB充電埠與大容量置物空間外，在BMU的加持之下，現在還多了手機遠端車控功能，不僅能啟動車輛，還提供智慧引導與全面監控等功能，讓用車體驗更為便利。

▲75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM。（圖／翻攝自KYMCO）

▲首購前100位車主，能以早鳥價5,000元購入原價6,325元的充電器。（圖／翻攝自KYMCO）

為了慶祝i-One Fly Techno上市，光陽同步推出「Techno家族」專屬資費優惠，購車即享「不限時段超級騎到飽」，每月588元共24個月，若是低用量騎士，也有每月最低221元的費率可供選用，另外首購前100位車主，能以早鳥價5,000元購入原價6,325元的充電器。

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：KYMCO光陽i-OneFlyTechno電動機車摩托車新車充電Ionex換電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

75800元光陽再推充換兩用電動機車2025-09-24

Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市2025-09-24

Suzuki久違「22年換廠徽Logo」2025-09-24

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣2025-09-24

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣2025-09-24

新一代「Nissan Sentra發表」2025-09-24

TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級2025-09-24

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄2025-09-24

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬2025-09-23

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

新一代「Nissan Sentra發表」2025-09-24

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

新一代「Nissan X-Trail現身測試」2025-09-22

35.9萬偉士牌黃牌重機特仕版開賣2025-09-23

TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級2025-09-24

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-09-20

Suzuki久違「22年換廠徽Logo」2025-09-24

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬2025-09-23

相關新聞

155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單

155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單

微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車

微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車

高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

新一代「Nissan Sentra發表」迎戰TOYOTA Corolla！外觀內裝翻新超搶眼

新一代「Nissan Sentra發表」迎戰TOYOTA Corolla！外觀內裝翻新超搶眼

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

40萬有找！TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級　全車系終於有6氣囊

40萬有找！TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級　全車系終於有6氣囊

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366